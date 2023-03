Orages, vents violents : des rafales à 100 km/h en Aveyron dans la nuit de ce jeudi 9 mars

Des rafales de vent allant jusqu'à 100 km/h voire au delà sont prévues jusqu'à ce vendredi en fin de matinée.

La préfecture de l'Aveyron alerte : le département est placé en vigilance jaunes pour les orages comme 64 autres départements français (le littoral atlantique notamment et tous les départements d'Occitanie sauf l'Hérault et le Gard) pour la nuit du jeudi 9 mars jusqu'au vendredi 10 mars en fin de matinée.

Ces orages s'accompagneront de vents forts : entre 80 et 90 km/h sur le Ségala, de 90 à 100 km/h sur le Lévézou et le Larzac. Sur l'Aubrac, ces vents pourront dépasser les 100 km/h sur les plus hautes altitudes.

Ce vent diminuera progressivement dans la seconde partie de la matinée, mais perdureront dans l'après-midi sur le Larzac, où des rafales de 90 km/h sont encore prévues.

Avec ce fort vent, la Préfecture prévoit quelques incidences sur le territoire : coupures d'électricité et de téléphone, toitures et les cheminées susceptibles d'être endommagées, branches d'arbre ou objets suspendus risquant de se rompre et chuter.

Prudence aussi sur les routes : ces rafales peuvent déporter les véhicules, et la circulation peut devenir perturbée, notamment lors de la traversée de zones forestières.