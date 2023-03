Luc-la-Primaube. Fnaca : les adhérents de Calmont-Sainte-Juliette rejoignent le comité local

Le Comité des anciens combattants de Calmont-Ste-Juliette rejoindra le comité local au 1er septembre.

Récemment, les adhérents du comité Luc-la-Primaube des anciens combattants en Afrique du Nord se sont réunis en assemblée générale en présence du maire Jean-Philippe Sadoul. Après avoir remercié tous les présents et excusé ceux empêchés pour cause de santé, handicap ou autre, le président Jean-Paul Espinasse ouvre la séance.Une minute de silence est tout d’abord observée en hommage aux 8 anciens combattants du comité local décédés en 2022. L’occasion de faire le point sur les effectifs de l’association : 106 membres dont 21 veuves. Effectif qui s’amenuise au fil des ans compte tenu de l’âge avancé des adhérents d’une part mais aussi, et heureusement d’ailleurs, au fait qu’il n’y ait plus de renouvellement puisque notre pays n’a pas connu de nouveau conflit armé depuis maintenant plus de 60 ans.Il est ensuite fait le point sur l’activité ainsi que sur les finances qui affichent un léger déficit de 392 €. La cotisation 2024 est fixée à 20 € compte tenu de l’effort fait par la Fédération nationale de la Fnaca. Après une large discussion, il est acté l’abandon de la publication dans la presse locale du décès de nos adhérents pour des raisons de coût (911 € en 2022) représentant le poste de dépenses le plus important.

Il est donc laissé à l’initiative des familles de rajouter la mention "Ancien combattant d’Algérie" à leur propre annonce.

Autre point important à l’ordre du jour, il convient de donner une réponse à la demande exprimée par le comité voisin des anciens combattants de Calmont-Sainte-Juliette pour rejoindre notre comité.

Après analyse de la situation, compte tenu des difficultés liées principalement à sa gouvernance, il est décidé de donner une réponse favorable à leur demande dans le cadre d’une fusion absorption tel que le préconise la Fédération avec effet au 1er septembre prochain.

Avant de lever la séance, il est fait le point sur divers sujets et notamment l’organisation de la manifestation du 19-Mars à La Primaube devant la stèle départementale. Avant de se séparer, tous les présents ont partagé le verre de l’amitié.