Football : "Ça fait plaisir de débloquer le compteur", les réactions après le succès de Rodez devant Caen

Le Rodez Aveyron football a enchaîné une deuxième victoire d'affilée en Ligue 2 ce samedi soir dans un Paul-Lignon qui a enfin vibré, face à Caen (3-2). Il se replace 17e, à deux points du premier non relégable. De quoi faire espérer en des jours bien meilleurs les Aveyronnais. Les réactions à chaud, dont certaines en vidéo.

Didier Santini, entraîneur de Rodez

"On est heureux d’enchaîner une deuxième victoire et d’avoir encore marqué trois buts. On a fait un bon match contre une très grosse équipe, avec beaucoup d’abnégation. On a été présents dans les duels. Quand mes joueurs osent aller vers l’avant, quitte à avoir du déchet, ils font mal. C’était un beau combat. On s’est fait peur à quelques minutes de la fin, mais on est restés solidaires."

#RAFSMC La réaction de Sambou Soumano, le premier buteur de @OfficielRAF après le succès 3-2 contre @SMCaen pic.twitter.com/ChohmPnXYP — Centre Presse Aveyron Sports (@PresseSports) March 11, 2023



Stéphane Moulin, entraîneur de Caen

"On savait exactement où on allait et comment ils allaient jouer. On était prévenus. Je suis déçu de ne pas avoir réussi à être suffisamment précis dans ce que j’avais demandé à mes joueurs. Ou je n’ai pas été bien compris, ou je n’ai pas été entendu."

#RAFSMC La réaction de Bradley Danger, encore une fois aligné en défense et pas au milieu, après le succès de @OfficielRAF devant @SMCaen pic.twitter.com/3QRYhVQIYt — Centre Presse Aveyron Sports (@PresseSports) March 11, 2023



Wilitty Younoussa, milieu de terrain de Rodez

"Ça n’a pas été facile, mais on a gardé la tête froide. Il nous reste 11 matches, on doit tous les jouer comme des finales. La victoire contre Niort la semaine dernière nous a redonné de la confiance."