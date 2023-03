Mésaventure en Aveyron : elle se gare sur le mauvais parking pour dormir et se réveille les pieds dans l'eau

La jeune femme rentrait en Savoie et s'était arrêtée la nuit pour se reposer, mais son camping-car a fini inondé.

Une jeune femme, approchant la trentaine d'années, revenait d'une formation dans la région toulousaine dans la nuit de vendredi 10 à samedi 11 février 2023. Il lui restait encore bien de la route à faire pour rentrer chez elle en Savoie, elle a donc garé son camping-car pour se permettre un peu de sommeil... mais au mauvais endroit.

80 centimètres d'eau dans le camping-car

Sur le parking placé en zone inondable à Laissac, dans l'avenue de Séverac, la jeune conductrice a dormi jusqu'au petit matin. Lorsqu'elle a ouvert les yeux, son véhicule avait été inondé en raison des fortes pluies de la nuit, il y avait 80 centimètres d'eau à l'intérieur du camping-car.

Les pompiers et les gendarmes sont intervenus pour prendre en charge la conductrice malchanceuse. Elle a été conduite au centre social de Laissac pour récupérer des vêtements secs et de quoi manger. On lui souhaite bon courage pour le reste du chemin à parcourir jusqu'en Savoie.