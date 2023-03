Sud-Aveyron : quid des lieux de libertinage dans un territoire où le sujet reste encore tabou ?

Des lieux secrets existent bel et bien dans le Sud-Aveyron, mais le "qu’en-dira-t-on" a raison de toute publicité...

Candaulisme, échangisme, mélangisme, fétichisme. Toutes les formes de libertinage ne s’apparentent qu’à de la liberté consentie mais elles balayent la morale conventionnelle. Alors que ces pratiques ne devraient pas, pour beaucoup, franchir le seuil de la chambre et rester secrètes afin de ne pas offusquer les pudibonds, des clubs, des gîtes, des plages… s’ouvrent aux amateurs de jeux charnels.

On ne présente plus Le Cap-d’Agde à moins d’une et heure et demie de route de Millau et sa fameuse baie des Cochons, loin de Cuba. En revanche, on ne présentera pas, par respect d’anonymat, quelques endroits abritant des bienvenus aux polyamoureux, mais on peut au moins lever le voile indiscret sur une adresse.

Dans un rayon de 20 kilomètres autour de Millau, un gîte propose plusieurs chambres d’hôte, dont un espace d’une centaine de mètres carrés ouvert "à tout le monde. Et s’il y a de l’échangisme, je m’en moque complètement, ça ne me regarde pas, je donne les clés. C’est le problème de chacun, mais en aucun cas le mien", révèle le propriétaire qui a bien inscrit sur des sites dédiés son établissement. "Nous sommes ouverts à tout le monde", poursuit celui-ci avouant qu’il n’est pas échangiste lui-même. "Pas du tout, il faut savoir se calmer. Je crois qu’après, pour trouver d’autres adresses, il faut aller vers Albi, Toulouse ou Montpellier."

Plus tard, on sent quand même que l’intérêt d’une exclusivité suscite chez le propriétaire une plus profonde réflexion. "Je ne sais pas, je vais voir, mais faire un gîte, en totalité que pour ça, viendra peut-être un jour. L’objectif, c’est de vivre de ces locations donc je ne m’interdis rien." D’autant que l’homme désirait, avant de faire des chambres d’hôte, créer, ici, un club échangiste "mais, c’est très compliqué, ça parle beaucoup dans le coin et j’ai préféré renoncer. Du coup, j’ai créé une chambre avec spa et hammam qui s’y prête un peu, c’est vrai".

L’anonymat et le lieu sont convenus : "Je ne cherche pas plus que ça à me faire connaître. Je serais dans une grande ville, j’agirais différemment mais j’ai une petite réputation et je compte bien la garder, d’autant que le contexte est difficile. Tout le monde espère le retour rapide des touristes."

Alors, si vous êtes intéressés, le prix est de 270 € la nuit. "Je viens de terminer la cuisine et je suis en train d’y ajouter une piscine intérieure pour en faire du très haut de gamme." Et le propriétaire de prévenir : "En tout cas, je ne vais pas aller chercher les échangistes. S’ils viennent tant mieux pour moi, s’ils ne viennent pas tant pis pour eux."

L’avantage non négligeable est que, plus on est nombreux, moins la chambre coûte cher si on doit la diviser par tête de pipe.