Football : "C’est super pour le développement du foot féminin", se réjouit la Ruthénoise Solène Barbance après les annonces de Jean-Michel Aulas

En fin de semaine dernière, Jean-Michel Aulas, membre du Comex (comité exécutif) de la FFF et président de la commission du football féminin de haut niveau, a annoncé les projets sur le court terme qui vont soutenir l’évolution de la discipline. La milieu de terrain de Rodez réagit à ces nouvelles alors que le foot féminin traverse la polémique Diacre.

Parmi les annonces de la commission du football féminin de haut niveau, il est question de la création d’une ligue professionnelle dès la saison prochaine. C’est une nouvelle qui vous réjouit ?

C’est top ! C’est top de pouvoir permettre aux filles d’être professionnelles. J’espère juste que les salaires iront avec parce que 800 euros par mois ce n’est pas suffisant pour vivre. Mais s’ils pouvaient ne serait-ce qu’instaurer un smic pour chaque joueuse, ce serait top d’aider les clubs à le mettre en place. Et aussi pour les arbitres, parce que je sais que ce n’est pas une fonction évidente, notamment de voyager dans toute la France. Pour que tout le monde puisse être professionnel, aussi pour les staffs. Que tout le monde n’ait qu’à se préoccuper de ce métier-là. C’est super pour le développement du football féminin et j’espère que ça arrivera dès la saison prochaine ou celle d’après.

Une autre avancée, qui pourra être lancée dès le 1er juillet, est la création de centres de formation directement au sein des clubs. Tels qu’ils existent déjà pour les garçons. Qu’est-ce que ça changera par rapport aux actuels pôles régionaux ?

Ça n’a rien à voir. Si les clubs peuvent investir dans un centre de formation, c’est génial. Les petites filles pourraient rentrer dans une structure pro très tôt. Elles seraient confrontées aux exigences du haut niveau très tôt. C’est l’idéal pour pouvoir progresser et prétendre à jouer en D1. Ce qu’on recherche toutes quand on est petites. Alors avoir un centre de formation à Rodez ou même dans d’autres équipes ce serait top.

Jean-Michel Aulas a aussi évoqué les droits TV et la hausse des exigences en termes d’infrastructures. On pense notamment à votre match au PSG, lors duquel un très faible éclairage a rendu la diffusion compliquée. Élever les exigences permettrait-il de donner davantage envie de regarder les matches de D1 selon vous ?

C’est un tout. À partir du moment où tu as un joli stade avec des tribunes de qualité, les gens vont avoir envie de se déplacer. Si nous, on peut avoir un centre de formation, in fine la qualité des joueuses sera meilleure. Et quand elles arriveront en D1 elles proposeront un spectacle qui sera de plus haut niveau. C’est un cercle vertueux. À partir du moment où un investissement est fait pour que les droits TV soient augmentés, il y aura forcément plus d’argent. Ce qui nous aidera à nous mettre dans de meilleures conditions et à progresser. Si on prend un peu le pas des garçons et qu’on imite ce qu’ils font, ce serait vraiment génial.