L’ACVR à Albi et Rodez

Le club était dimanche au rendez-vous des berges de l’Aveyron organisé par le club d’athlétisme de Rodez. Un 10 km FFA solo ou relais de 2 (4 500 m/5 500 m). Côté résultats, Maxime Carsac participait avec un ami au relais, il termine 3e au scratch en 37’53 (15’25 sur le 1e relais) ; Nadine Puech (24’11) et Isabelle Bories (27’39), 23e en 51’49 ; Valérie Boulliard (26’06) et Patrick Puech (27’32") 25e en 53’37.

Samedi à Albi au décat’night 8 km, belle performance de Patricia Bourrel qui termine sur le podium 3e en 41’54, Jérôme Bourrel lui boucle le 16 km en 1 h 19 mn. Prochain déplacement pour les jeunes le 25 mars à Millau pour la première journée piste comptant pour le challenge conseil départemental. À noter que lors du Printemps des Kiwi, les inscriptions du samedi se feront place Saint-Jean et le départ en bas de la cote du calvaire. Pour le dimanche tous les départs et arrivées se feront du stade Henri-Lagarde, ces événements perturberont un peu la circulation et le stationnement notamment au niveau des rues de Rodat, Saint-Jean d’Aigremont, route de la Gasse direction La Bastide.