Le Nayrac. Depuis quelques mois "L’Ostal dels pichons" accueille les tout-petits

Depuis quelques mois, les jeunes enfants de 0 à 6 ans peuvent être accueillis à la Maison d’Assistantes Maternelles du village "L’Ostal dels pichons". Ce projet porté par la municipalité a abouti avec retard dû au Covid, les entreprises n’ayant pas pu intervenir au moment voulu…

Le coût estimé des travaux sur ce bâtiment situé au rez de chaussée de l’ancienne poste est de 305 706 €. De nombreuses aides ont été validées : 45 000€ de l’Etat DETR, 21759 € de l’Etat DSIL, 73 188 € du Département, 10 000€ de la Communauté de Communes Comtal Lot et Truyère. La somme de 68 607 € est en attente de la part du FEDER Fonds LEADER. Les locaux très bien agencés et décorés comprennent un espace d’accueil avec des porte- manteaux et des casiers, une salle d’activités avec du mobilier adapté, trois chambres, un coin repas, une pièce "change" et toilettes, une buanderie, une cour extérieure située à l’arrière du bâtiment.

Deux assistantes maternelles agréées Chantal Denjean et Madison Rival proposent aux familles leurs services du lundi au vendredi de 8 h à 19 h. Quatre enfants sont présents actuellement mais la capacité d’accueil est de neuf.

Les parents qui recherchent un mode de garde peuvent contacter Chantal au 07 88 26 26 33 ou Madison au 07 61 37 05 00 qui se feront un plaisir de leur donner les informations nécessaires.