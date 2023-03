En Espagne, télétravail rime avec flicage des salariés

(ETX Daily Up) - Avant la crise du Covid, le télétravail était une pratique réservée à une minorité d’Espagnols. Les choses ont depuis évolué et un grand nombre de salariés du pays travaillent ponctuellement chez eux. Une tendance sociétale qui pousse les employeurs à repenser l’encadrement et le contrôle du temps de travail de leurs collaborateurs.

Ainsi, beaucoup de cadres espagnols mettent en place différents dispositifs pour s’assurer que leurs équipes se consacrent bien à leur activité professionnelle lorsqu’ils travaillent depuis leur domicile. Ils se tournent vers des outils promettant de surveiller les télétravailleurs, comme les "keyloggers", ces logiciels qui enregistrent tout ce qu’un collaborateur tape sur le clavier de son ordinateur, ou encore les outils de communication en ligne qui contrôlent les horaires de connexion de chaque utilisateur. Résultat, le monde du travail espagnol est en proie à ce que le quotidien El País appelle la "paranoïa de la productivité".

Les chiffres attestent de cette méfiance des managers espagnols vis-à-vis du télétravail. Un rapport de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail (Eurofound) datant de 2020 estime que 40% des entreprises du pays hispanophone ont installé des logiciels espions. En comparaison, seules 13% des sociétés allemandes ont recours à de tels systèmes de surveillance. Ce phénomène est d’autant plus surprenant que le droit du travail espagnol stipule que les salariés ont le droit de savoir s’ils sont surveillés par leur employeur et que les entreprises du pays sont tenues, depuis 2021, d’informer les représentants du personnel des dispositifs mis en place en la matière.

Ce déficit de confiance du patronat est lié au fait que le télétravail est encore peu répandu en Espagne. C’est d’ailleurs l’un des rares pays au monde où les salariés ont moins profité des avantages de ce mode d’organisation du travail en 2021 qu’en 2020, d’après des données d’Eurostat citées par El País. Le travail à distance s’enracine toutefois en Espagne dans les grandes entreprises, notamment dans le secteur des télécommunications, pour attirer et fidéliser des jeunes talents en quête de flexibilité.

Mais le monde du travail espagnol reste encore très marqué par le présentéisme : les salariés du pays doivent être vus dans les locaux de leurs entreprises pour que leurs managers les jugent productifs. Pourtant, de nombreuses études attestent du contraire. La suppression du temps de trajet domicile-bureau que permet le télétravail favorise grandement l’efficacité du télétravailleur. Ce phénomène leur permet de gagner, en moyenne, 72 minutes par jour, selon une récente étude du National Bureau of Economic Research. De précieuses minutes qu’ils utilisent… pour se consacrer davantage à leur travail. Tout laisse à croire que les entreprises espagnoles ont beaucoup à gagner grâce au télétravail, même si certaines sont encore réticentes à sa mise en place sur le long terme.