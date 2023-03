Saint-Amans-des-Cots. Rénovation de l’école Primaire

Les travaux de rénovation concernant l’école primaire sont terminés. Une isolation complète a été réalisée sur l’ensemble des bâtiments et les menuiseries ont été remplacées avec la pose de volets roulants électriques. La façade en verre du petit bâtiment a été remplacée par une façade maçonnée avec menuiseries. Mais aussi la réfection des circuits électriques, de l’éclairage, de l’informatique ainsi que la pose d’un tableau numérique et la mise aux normes du système d’alarmes. Les accumulateurs électriques qui assuraient le chauffage ont été remplacés par deux pompes à chaleur réversibles, chauffage - climatisation. En extérieur, création d’un escalier de secours au niveau du premier étage du bâtiment principal et un accès PMR au niveau du second bâtiment. Pour finir, les revêtements de sol et les peintures ont été refaits et une partie du mobilier a été remplacé.Tous ces gros travaux de réhabilitions vont permettre aux enfants d’étudier dans de meilleures conditions. On peut lire dans les archives que la première école connue à Saint-Amans date de 1645. Ce ne sera qu’en 1879 que l’enseignement laïc devenu obligatoire sera institué sur la commune. Et en 1885, "Le conseil départemental émet l’avis qu’un secours de 200 francs soit accordé à la commune de Saint-Amans-des-Côts pour compléter le mobilier des quatre écoles". En 1900 trois élèves de l’école laïque obtiennent le certificat d’études et un élève est reçu aux examens d’entrée à l’Ecole Normale. Et d’ajouter "Félicitations à ces maîtres de l’enfance qui sans tambour ni trompette préparent si solidement les nouvelles générations.".