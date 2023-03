Entraygues-sur-Truyère. Théâtre d’ombres : "Quatre petits coins de rien du tout" à la crèche

À la suite d’une représentation spectacle pour l’ensemble des crèches de la Communauté de communes Comtal Lot et Truyère, à Espalion (en partenariat avec le Département de l’Aveyron), la Comcom Comtal Lot et Truyère présentera dans la crèche d’Entraygues vendredi 17 mars au matin, un "Ateliers ombre et lecture". Les enfants découvriront l’album jeunesse de Jérôme Ruillier aux Éditions Bilboquet "Quatre petits coins de rien du tout" par une lecture collective à l’aide de formes sorties du livre ou du spectacle et la présentation du théâtre d’ombres, avec des jeux.

À 17 h 30, Ateliers parents-enfants autour du théâtre d’objets (45 minutes) où il sera proposé aux familles des crèches de participer à un temps d’échanges et de découverte autour du théâtre d’objets et de l’imaginaire chez le tout-petit. Accompagné par François Duporge, comédien-manipulateur professionnel, et de sa valise aux trésors, le public détournera des objets du quotidien pour laisser prendre vie aux différents personnages qui les habitent.