Face aux prix des maisons, les Britanniques se tournent vers les "tiny houses"

(ETX Daily Up) - La crise du logement est une constante au Royaume-Uni, et plus particulièrement aux abords des grandes villes où le marché immobilier atteint des sommets. De quoi pousser certains riverains à tenter l’expérience des "tiny houses", des micromaisons, en français.

Jimmy McMillan est l’un de ses nouveaux adeptes. Cet artiste et architecte britannique a emménagé dans l’une de ces micro-logements en décembre dernier, après avoir amèrement constaté qu’il n’avait pas les moyens de louer un appartement ou même une simple chambre dans le centre de Londres. Il a alors décidé de construire sa propre "tiny house", en utilisant une benne à ordures comme fondation. Pour ce faire, M. McMillan a fait construire une hutte en bois avec un toit incurvé, qu’il a fixé sur la benne. Un chantier d’un mois qui lui a coûté environ 4000 livres sterling (4500 euros), d’après le site Hyperallergic.

Étonnamment, cette micromaison dispose de tout le confort moderne dans une surface habitable très, très réduite de 2m2. M. McMillan y a aménagé un petite cuisine et un coin nuit en mezzanine, en s’inspirant du travail de la Skip Gallery. Le tout, avec une décoration soignée et végétalisée. Il a également fait installer des toilettes portables dans un coin du terrain vague qu’il occupe avec l’accord de l’organisme de bienfaisance britannique Antepavillion, qui en a la propriété. Le jeune homme prend sa douche à la salle de sport ou au bureau, selon Hyperallergic.





Un mode de vie spartiate qui lui convient parfaitement. "Je voulais mettre l'accent sur les réalités de la vie locative à Londres en créant quelque chose qui pourrait être considéré comme supérieur à la plupart des chambres à louer dans Londres, même si c'était dans une benne à ordures", a expliqué M. Marshall à la publication spécialisée. Toutefois, le Britannique considère sa "tiny house" comme une performance artistique plutôt qu’une solution viable à la crise du logement dans la capitale anglaise. De 30.000 à 100.000 livres sterling

Beaucoup de Britanniques sont contraints, comme Jimmy McMillan, de se tourner vers les micro-architectures pour trouver un logement abordable dans des villes comme Londres, Manchester, Bath, Nottingham, Cardiff, Brighton et Exeter. Quelque 19.000 ménages anglais et gallois ont emménagé dans des caravanes ou dans des "tiny houses", qu’elles soient fixes ou mobiles, au cours de la dernière décennie, selon le Guardian qui cite des chiffres de l’Office for National Statistics.

De quoi pousser des start-ups à se lancer dans le marché des "tiny houses". Acheter une micromaison coûte de 30.000 à 100.000 livres sterling, si elle est conçue par un architecte et construite sur mesure. Des prix alléchants mais qui masquent le flou juridique qui entoure ces logements, ni vraiment maisons selon les standards britanniques, ni vraiment mobil-homes. Certaines municipalités exigent un permis de construire en bonne et due forme pour installer une "tiny house", d’après le Guardian.

Mais il en faut plus pour décourager les partisans de ce mode de vie. Les réseaux sociaux regorgent de témoignages de personnes vivant en micromaisons, certaines par nécessité économique et d’autres par conviction écologique. En effet, la vie dans une "tiny house" diminue logiquement les dépenses d’énergie mais aussi celles à tous les niveaux. Les besoins matériels sont, eux aussi, revus à la baisse étant donné le manque de place.

Quelles que soient les raisons qui poussent les Britanniques à adopter ce style de vie minimaliste, les micromaisons semblent attirer une clientèle plus large que jamais. Elles s’imposent comme une solution de logement abordable à l’heure où le nombre de sans-abris ne cessent d’augmenter au Royaume-Uni.