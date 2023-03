Aveyron : "Nos territoires ont aussi besoin d'ingénieurs", l'appel du pied de la CCI aux entreprises et futurs diplômés

Le 7 mars dernier, au sein des locaux de la CCI, à Rodez, s'est tenue une journée de rencontres, d’échanges et de débats sur le métier d’ingénieur d’aujourd’hui et de demain et sa place dans la cité.

Quelle place aujourd'hui, et demain, pour le métier d'ingénieur ? Quel espace doit-il occuper dans la cité ? Le 7 mars, au sein de la CCI à Rodez avait lieu une journée d'échanges et de débats autour de ces différentes questions, en écho ce rendez-vous organisé au niveau national depuis maintenant 10 ans. Chefs d'entreprise, ingénieurs, entreprises... Ouverte aux chefs d’entreprise, aux ingénieurs, aux futurs ingénieurs, aux entreprises de l’Aveyron, aux personnes en charge des ressources humaines, ainsi qu’aux étudiants, cette journée a ainsi permis de mettre en relation ces différents profils, "faciliter les rencontres et bien évidemment promouvoir la profession", explique Denis Gailhard, conseiller auprès de la CCI. La part de l'industrie représente environ 20 % de l'économie en Aveyron "Car notre territoire a besoin des ingénieurs", poursuit-il. "Contrairement à ce que l'on peut penser, la part de l'industrie dans notre département représente environ 20 % de son économie contre 15 % en France, en moyenne. Il faut également pouvoir dire aux futurs étudiants qui souhaitent suivre ce cursus, qu'il existe de nombreuses possibilités pour le faire. Avec des écoles d'ingénieurs qui ont désormais ouvert en dehors des grandes villes." Il est parfois difficile de faire entendre que même les PME peuvent recruter des profils d'ingénieurs Au cours de cette journée, plusieurs ingénieurs sont venus témoigner de leur parcours. Certains ont fait le choix de revenir s'installer dans leur département d'origine et d'autres ont été séduits par la "qualité de vie" mais aussi "par les opportunités professionnelles. Il est parfois difficile de faire entendre que même les PME peuvent recruter des profils d'ingénieurs", explique Denis Gailhard. Dans un même temps, et cela reste l'une des priorités de la CCI, "nous nous préoccupons particulièrement de la transmission des entreprises". "Le profil d'ingénieur est souvent adapté à la reprise d'entreprise de type industriel et les opportunités existent dans notre département, affirme Denis Gailhard. Nous avons plusieurs exemples de réussite à travers l'Aveyron." À l'avenir, la dynamique "de réindustrialisation engagée par l'Etat, et celle de la relocalisation de certains services, nous pousse à croire que les métiers d'ingénieurs seront associés à une forte demande de la part des entreprises locales", affirme Denis Gailhard.