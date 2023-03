Entraygues-sur-Truyère. La nouvelle édition de la fête du vin Entraygues-Le Fel en préparation

Samedi 11 mars, les bénévoles et les membres de Salta coltadas se sont retrouvés au Fel pour faire le point sur l’édition 2022 de la fête du vin, organisée en septembre dernier avant les vendanges. Cette animation mettait en avant le travail de la vigne et des vignerons de l’appellation AOP Entraygues-Le Fel avec une séance de cinéma et le film "Vignes dans le rouge" suivi d’un débat avec les viticulteurs locaux. Merci à l’association Cinéma pour tous d’Entraygues, pour ce partenariat et la sélection du film documentaire.

Le samedi soir avait lieu le traditionnel et convivial apéro concert sur la place de l’église accompagné d’une assiette vigneronne maison. Et le dimanche, un départ de la randonnée pédestre à Entraygues pour rejoindre Ginolhac et traverser les vignes, avec le repas de midi à la confluence, fut vivement apprécié !

Le bureau a été renouvelé avec Marielle et Pierrick à la trésorerie, Marie-Claire et Pauline au secrétariat et Serge et Marie à la coprésidence. Les dates de la prochaine fête, prévue du 8 au 10 septembre 2023, ont été validées. L’équipe prépare quelques surprises supplémentaires ! Le repas du dimanche reste fait maison par les célèbres diététiciennes aveyronnaises et la randonnée se fera cette année sur les coteaux du Fel.

La soirée s’est clôturée par un apéro suivi d’une soupe au fromage dans une belle ambiance.

Encore une fois, que tous les bénévoles indispensables soient chaleureusement remerciés pour leur aide précieuse : balisage, réalisation des assiettes vigneronnes et repas, tenue des ravitaillements, mise en place des lieux…

Un grand merci à cette équipe de choc !