Championnats de France de trail : un plateau hors du commun en Aveyron tout le week-end

Ce samedi 18 et dimanche 19 mars, l'élite française est présente dans le Sud-Avreyron pour les championnats de France de trail, court et long.

Pour les coureurs, l'intérêt est double ce week-end sur les sentiers du Sud-Aveyron. D'une part, il y a le titre de champion de France à aller chercher et d'autre part, une qualification pour les championnats du monde d'Innsbruck (6 au 10 juin). Pour certains, le deuxième objectif est déjà rempli. Les médaillés de l'an passé sont qualifiés d'office.

Sur la longue distance, c'est le cas pour Nicolas Martin, Thibaut Garrivier, Blandine L'Hirondel, Audrey Tanguy et Marion Delespierre. Sur le trail court, Thomas Cardin, Julien Rancon et Fred Tranchand le sont aussi. En bon observateur, Adrien Séguret, le sélectionneur, sera présent en Aveyron pour faire son choix.

Derrière eux, il y a tout de même du monde au portillon pour décrocher une sélection nationale. Le plateau n'a jamais été aussi relevé pour un championnat de France. Et ce n'est pas Guilhem Prax, l'organisateur du trail de la Cité de pierres, qui va bouder son plaisir. "Je suis content, tous les favoris seront présents, quasiment tout le monde a confirmé sa participation", savoure-t-il.

Blandine l'Hirondel en ultra-favorite

Chez les femmes, une bataille lozéro-lozérienne devrait avoir lieu entre Mathilde Sagnes et Blandine L'Hirondel sur le court, ce samedi. "Ça m'enlève un peu de pression par rapport à l'année dernière, je ne pense pas jouer dans la même cour qu'elle, avoue la première. Blandine est tout simplement intouchable en ce moment, si je peux jouer avec elle au début je vais tenter. Le but est vraiment d'accrocher un billet pour l'Autriche."

Et pour cause, la saison de Blandine L'Hirondel a déjà commencé avec un podium sur les championnats de France de cross-country. "J'ai quand même hâte, c'est un terrain que je trouve très beau, je n’habite pas loin et c'est sympa de pouvoir jouer à domicile", ne cache pas la locale de l'étape, dont les parents vendront leur jus de pommes bio sur le village de la course.

"Une course très nerveuse"

Chez les hommes, la bataille sera toute aussi rude. Déjà qualifié pour les mondiaux, Nicolas Martin, habitué des Templiers sera aligné sur le court pour tenter de battre le record qu'il a établi l'an passé. Il sera à la bataille avec Sylvain Cachard, Thibaut Baronian ou encore Thomas Cardin, spécialistes de la distance. "C'est cool d'avoir un tel plateau en France, savoure Thibaut Bronian, habitué de ces formats. Je vois une course très rapide, très nerveuse, ça va partir vite. La préparation s'est très bien passée, j'ai rarement commencé une saison avec d'aussi bonnes sensations."

Sur le long, la bataille sera tout aussi belle à suivre. Baptiste Chassagne, Romain Maillard ou encore Sylvain Court font partie des favoris sur l'épreuve. Dans cette liste, il est possible d'ajouter le Lozérien Rémy Brassac, bon candidat au top 10 ou encore le jeune Mathieu Delpeuch, de retour à haut niveau après une saison semée d'embûches. Chez les féminines, Anne-Lise Rousset-Séguret est forcément attendue. La détentrice du record du GR©20 (battu l'été dernier) sera au départ et candidate au titre même si des mots de son mari et entraîneur, Adrien Séguret : "Elle n'est clairement pas là pour viser le titre."

Départ du championnat de France de trail long, dimanche (6 h), à l'Aven Armand.