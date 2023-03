Un film pour prendre le virage en douceur de la mobilité douce à Rodez

Six associations départementales s’unissent pour sensibiliser à la mobilité douce avec la projection d'un documentaire mardi 28 mars à 20h30 au Club à Rodez.

Les associations Canopée 12, Agir durablement en Olt et Causses (Adoc), Innovation véhicules doux (In’VD), les Cyclo-motivés 12, l’auberge Espalionne, le labo d’Aqui du centre social d’Entraygues unissent leur force pour sensibiliser sur la mobilité douce et proposer des alternatives en Aveyron. "Éviter le tout voiture en développant les transports en commun, le voiturage, la voiture partagée, l’utilisation du vélo ou encore en combinant ces pratiques", disent en chœur Dominique Treilles pour Cyclo-motivés et Jean-François Boutonnet, coprésident de Canopée 12. Pour ce faire, le film documentaire, "Virage vers le futur !" sera projeté mardi 28 mars à 20 h 30 au Club pour montrer les différents visages de la mobilité douce en s’appuyant sur des témoignages. Chiffres à l’appui : la distance moyenne quotidienne en territoire rurale est de 30 km, 75 % des habitants en campagne utilisent une voiture individuelle et 50 % des déplacements font moins de 5 km. "Nous espérons vraiment que les gens viendront à la projection et pas seulement des personnes convaincues. Un temps d’échange est d’ailleurs proposé à l’issue de la projection", ajoutent-ils. Et pour donner encore du poids à leur démarche, une courte vidéo du Shift project (groupe de réflexion pour réduire l’empreinte carbone, NDLR) sera diffusée soutenant les innovations pertinentes.

Cohabitation

Une sensibilisation pour faire évoluer les pratiques, changer les habitudes, à laquelle les membres des associations souhaitent de la concertation et de la construction. "L’objectif n’est pas d’opposer automobilistes et cyclistes, au contraire, on doit cohabiter", poursuivent-ils, pointant du doigt l’absence de communication sur la mise en place des signalétiques à Rodez. "Les panneaux à 20 et 30 km/h sont installés sans communication. Nous ne pensons pas qu’il soit judicieux de réduire cette vitesse partout à Rodez, notamment sur le viaduc de Bourran. Cela risque justement de créer des conflits entre automobilistes et cyclistes."

La liaison Bourran et centre-ville devrait se faire au printemps avec la mise en place d’un revêtement antidérapant. Une autre liaison avance, celle d’Onet par les Quatre saisons à La Roque puis Sébazac. Outre le Piton, le film documentaire "Virage vers le futur !" sera projeté le 31 mars à 20 h 30 à la salle du Manoir (premier étage) à Valady.