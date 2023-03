Villefranche-de-Rouergue. Les seniors 2 éliminés en quart de finale de la coupe des réserves

Les seniors 1 du Stade villefranchois étaient de repos ce week-end, tandis que les seniors 2 se sont rendus à Laissac pour jouer en quart de finale de coupe des réserves. Les joueurs de Jean-Luc Cantaloube et Richard Bec n’ont pas réussi à passer ce tour et se sont inclinés 1 à 3 face à une bonne équipe de Laissac.

Samedi était une journée bien remplie pour les jeunes et les éducateurs qui avaient pris d’assaut le stade du Tricot toute la journée avec des plateaux pour les U7 et U9. Ensuite, suivaient les rencontres avec les U11 N1 et U11 N2 pour la suite du challenge départemental.

Ces rencontres ont été très enrichissantes pour les "jeunes bleus" qui ont démontré des phases de jeu collectives et individuelles agréables à regarder.

Le championnat reprend le week-end prochain pour les équipes seniors. En bas de tableau, les deux équipes qui doivent se reprendre sous peine de relégation.