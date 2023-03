Rodez. Plus de 800 opportunités proposées au salon TAF de jeudi

Jeudi, de 9 h à 17 h, à l’Amphithéâtre et à la salle des fêtes, se déroulera la 6e édition de ce salon dédié à l’emploi et porté par la Région.

Ce jeudi, la salle des fêtes et l’Amphithéâtre seront plus particulièrement dédiés à l’emploi. Ce jeudi en effet, de 9 heures à 17 heures, s’y dérouleront le sixième salon TAF. TAF pour Travail, Avenir et Formation.

Ce salon, à l’initiative de la Région Occitanie – Pyrénées/ Méditerranée, organisé en partenaire avec Pôle emploi et la Mission locale de l’Aveyron, proposera pas moins de 850 postes à pourvoir. Au total, ce sont en effet 70 structures de formation et près de 130 entreprises qui seront présentes toute la journée.

Gratuit, ouvert à tous les publics, ce salon TAF offre une véritable opportunité d’avoir un temps d’échange avec des professionnels.

"Un espace sera également dédié à la création et la reprise d’entreprises, où plus de 17 structures seront présentes pour répondre aux questions des visiteurs. Sur l’espace "En route vers la formation / l’emploi", ils pourront découvrir les solutions proposées par la Région et ses partenaires dans le cadre du Pacte pour l’embauche, avec notamment les aides à la garde d’enfants, à la mobilité et au logement", complète-t-on du côté de la Région.

Focus sur le sanitaire et social et le transport de voyageurs

Cette année, le travail dans le domaine de la santé, du sanitaire et du social sera notamment mis en exergue.

Au programme : démonstrations, témoignages de professionnels, conditions d’accès, modalités de financement des formations, etc. Autre mise en exergue, celle des besoins dans le domaine du transport de voyageurs.

En 2022, au total dans toute la région Occitanie, ce sont plus de 65 000 visiteurs qui se sont déplacés sur les salons pour rencontrer les 1 400 organismes de formation et d’orientation ou pour postuler aux 13 800 offres de recrutement proposées par les 2 500 entreprises présentes.