"J'ai vu les personnels de l'administration courir dans la cour" : le récit d'un lycéen de Monteil, à Rodez, qui a repassé l'épreuve après la fuite d'un sujet du bac

Ce mardi 21 mars 2023, l’épreuve Économie et Droit de la filière STMG a été suspendue après que le ministère de l’Éducation nationale a constaté qu’un sujet avait fuité. Un lycéen scolarisé au lycée Monteils à Rodez témoigne.

Charles* a 17 ans. Il est scolarisé au lycée Monteils à Rodez. Depuis ce lundi 20 mars, il est l'un des 536 081 candidats des filières générales et technologiques qui planchent dans 2 600 centres d’examen jusqu'à ce mercredi 22 mars et à passer les épreuves de spécialité du baccalauréat.

Le jeune Aveyronnais est inscrit en filière STMG (Sciences et technologies du management et de la gestion). Mardi 21 mars, il a vécu une drôle d'après-midi à l'image des 82 000 autres candidats de l'épreuve Eco-Droit en France.

"Il était 14 h 50"

Et pour cause, alors que les élèves planchaient depuis déjà près d'une heure, l'épreuve a été interrompue en raison d'une fuite du sujet. "Il était 14 h 50. Par la fenêtre, j'ai vu des personnels de l'administration qui couraient dans la cour. Mais on ne savait pas ce qu'il se passait. Puis, la proviseure adjointe du lycée est venue nous annoncer que l'épreuve était suspendue".

Sur le plan national, le scénario de la fuite de sujets est anticipé pour chaque examen. Ce mardi, il a donc fallu avoir recours au sujet de secours comme le prévoit le règlement.

"Beaucoup de déception"

"J'ai ressenti beaucoup de déception car j'étais bien lancé sur le premier sujet. Cela faisait déjà cinquante minutes que l'on rédigeait..." Au lycée Monteils, l'épreuve a pu reprendre "trente minutes plus tard, à 15 h 20". Elle était prévue pour durer quatre heures. Aussi, les compteurs ont donc été remis à zéro. Un sujet de neuf pages qu'il a fallu photocopier et distribuer après avoir relevé les précédentes copies devenues caduques.

Au total, en Aveyron, six établissements, trois publics et trois privés, proposent la filière STMG. Il s'agit des lycées Alexis-Monteil et Louis-Querbes à Rodez, les lycées Jean-Vigo et Jeanne-d'Arc à Millau, Savignac et Saint-Joseph à Villefranche-de-Rouergue. Contactée, la Dasen de l'Aveyron a indiqué à Centre Presse Aveyron que 220 élèves avaient été concernés dans le département.

Claudine Lajus, directrice académique des services de l’Éducation nationale en Aveyron, confirme : "La chaîne d'informations, dans ces cas-là, elle est la plus directe possible. L'information a été transmise par le ministère de l'Education nationale avant d'être relayée aux établissements via la direction des examens et concours de l'académie."

Les candidats avaient donc jusqu'à 19 h 20 pour rendre leur copie...

* Charles est un prénom d'emprunt