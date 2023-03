Marcillac-Vallon. La bibliothèque s’est installée à la Maison du territoire

Après trois semaines de fermeture, la bibliothèque a pris ses nouveaux quartiers provisoires au sein de la Maison du territoire pour toute la durée des travaux de réhabilitation de ses locaux à l’ancien presbytère.

Ce sont environ 3 500 ouvrages et autres fournitures qui ont été mis en cartons puis réinstallés en rayons par l’équipe des bénévoles, assistée d’élues volontaires. L’équipe technique municipale a également été d’un grand soutien avec le transport de cartons et de mobiliers et un passage dans les locaux du Département pour récupérer une dizaine d’étagères prêtées pour faciliter l’aménagement du nouveau local.

Les jours et horaires d’ouverture sont inchangés, les mercredis de 14 h 30 à 17 heures et les samedis de 10 heures à midi. Une nouvelle boîte de retour est désormais accessible côté parking. Le public est invité à l’inauguration officielle qui se déroulera le samedi 15 avril à 15 h 30 et au cours duquel seront présentées les planches du projet du futur pôle culturel à l’ancien presbytère.