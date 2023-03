Luc-la-Primaube. L’école de pétanque a ouvert la saison

L’école de pétanque primauboise dispose de 12 coaches hautement diplômés.

Tout récemment avait lieu la dernière journée du championnat départemental des clubs jeunes. Avec la nouvelle réforme l’école de pétanque primauboise n’a pu engager qu’une seule équipe en minimes et une équipe en cadets. Ces 2 équipes ont brillamment répondu aux attentes de leurs coachs : elles ont décroché le titre départemental en étant invaincues tout au long de la compétition dans leur catégorie respective. Elles représenteront donc l’Aveyron au championnat régional fin septembre.

Satisfecit à tous les niveaux de l’école

En juniors, c’est Sévérac qui est champion et accompagnera les Primaubois au CRCJ. Au-delà de la performance sportive car l’objectif avait été ciblé dès la rentrée de septembre dernier, c’est un ensemble qui est victorieux.

En effet, il est bon de rappeler l’investissement sans faille des coaches nouvellement diplômés. À ce jour l’école dispose de 12 coaches hautement diplômés : 1 Dejeps, 1 BF2, 9 BF1 et 1 initiateur. Cette année, 5 nouveaux éducateurs ont rejoint l’école et 3 ont augmenté leurs compétences, tout cela en prenant sur leur temps et surtout sur leur argent. Les parents sont aussi à englober dans ce satisfecit qui font confiance au club pour l’épanouissement de leurs enfants.

Et enfin, évidemment, tous les jeunes sont à féliciter, eux qui, quel que soit le niveau, ont toujours été exemplaires sur et en dehors des terrains. Mais tout cela est aujourd’hui possible car, pendant des années, Domi et Odile ont tenu à bout de bras cette école de pétanque. Ils ont mis à contribution leurs talents culinaires et artistiques à notre service pour faire prospérer l’école.

Ces trophées d’aujourd’hui et à venir sont et seront aussi grandement les vôtres. Place maintenant aux championnats fédéraux en continuant la route !