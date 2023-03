Euro 2024 : l'équipe de France lance sa campagne de qualifications contre les Pays-Bas, ce vendredi

Les troupes de Didier Deschamps lancent leur campagne qualificative pour l'Euro 2024 ce vendredi 24 mars 2023. La France reçoit les Pays-Bas.

Les Bleus sont de retour ! 96 jours après la cruelle défaite aux tirs au but en finale de la Coupe du monde contre l'Argentine (4-3), l'équipe de France retrouve les terrains, ce vendredi 24 mars 2023 à 20h45. Elle lance sa campagne de qualifications pour l'Euro 2024.

Un gros morceau pour démarrer

Les champions du monde 2018 vont démarrer par un gros morceau, qui est, à n'en pas douter, l'autre favori de ce groupe B : les Pays-Bas. S'ils ont connu un trou d'air en plein cœur de la dernière décennie, en ne participant pas à l'Euro 2016 et à la Coupe du monde 2018, les Néerlandais ont repris du poil de la bête. Quarts de finalistes du dernier Mondial, les Oranje sont désormais dirigés par Ronald Koeman, ancien entraîneur du Barca.

Mais le technicien va devoir faire face à une longue liste d'absents. Déjà privé du milieu barcelonais Frenkie De Jong et de l'ailier de l'Ajax Steven Bergwijn, il compose avec un groupe qui, selon RMC Sport, est touché par un virus. Et les pertes sont lourdes : Cody Gakpo (Liverpool), Matthijs de Ligt (Bayern Munich), Sven Botman (Newcastle), Joey Veerman (PSV) et Bart Verbruggen (Anderlecht) ont été contraints de déclarer forfait.

Une nouvelle page pour les Bleus

Du côté des Bleus, c'est une nouvelle page qui s'écrit désormais. Un gros chapitre s'est refermé après la défaite contre l'Argentine, puisqu'un certain Hugo Lloris a pris sa retraite internationale. Capitaine emblématique de l'équipe de France, le gardien a décidé de mettre un terme à son histoire avec la tunique bleue. Un départ qui a redistribué deux cartes majeures.

La première, celle du capitanat. Didier Deschamps a tranché en confiant le brassard à son joyau Kylian Mbappé. La seconde, celle du poste de gardien. Qui sera numéro 1 ? Là aussi, l'ancien entraîneur de l'AS Monaco a fait son choix. C'est le dernier rempart du Milan AC, Mike Maignan, qui a eu les faveurs du staff de l'équipe de France.

Le sélectionneur des Bleus pourra aussi exploiter pleinement ses nouvelles pépites, notamment Randal Kolo Muani, étincelant lors de sa rentrée contre l'Albiceleste en finale du dernier Mondial, et auteur d'une superbe saison avec Francfort. Sans oublier Dayot Upamecano, 24 ans et Ibrahima Konaté, 23 ans, forces vives du Bayern Munich et de Liverpool, qui incarnent l'avenir de la défense centrale des Bleus.

A lire aussi : Nouveau capitaine, gardien titulaire : Didier Deschamps plante le décor de l'équipe de France version 2023

En route pour l'Euro 2024

Après avoir croisé le fer avec les Pays-Bas, l'équipe de France se déplacera en Ecosse, lundi 27 mars, à 20h45. La Grèce, l'Irlande et Gibraltar complètent ce groupe B. Pour rappel, seules les deux premières places sont qualificatives pour l'Euro 2024, qui se déroulera en Allemagne. Voici le programme complet pour les Bleus :

1ère journée : France - Pays-Bas, vendredi 24 mars

2e journée : Irlande - France, lundi 27 mars

3e journée : Gibraltar - France, vendredi 16 juin

4e journée : France - Grèce, lundi 19 juin

5e journée : France - Irlande, jeudi 7 septembre

6e journée : Pays-Bas - France, vendredi 13 octobre

7e journée : France - Gibraltar, samedi 18 novembre

8e journée : Grèce - France, mardi 21 novembre

Où et quand voir le premier match des Bleus ?

L'entrée en lice de l'équipe de France dans cette phase de qualifications pour l'Euro 2024 sera diffusée sur TF1. Le coup d'envoi sera donné à 20h45, ce vendredi 24 mars.