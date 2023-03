Salles-Curan. Des travaux indispensables dans le centre-ville

Depuis quelques semaines, la réfection des réseaux d’eau et d’assainissement paralyse le trafic, place de la mairie et place de la Vierge. Les tractopelles creusent, les canalisations s’accumulent, les ouvriers des entreprises Gineste pour les réseaux et Sévigné pour les aménagements de surface s’activent. Les riverains patientent. S’ils sont les premiers gênés, ils seront aussi les premiers à profiter d’un centre bourg rénové. Quant aux consommateurs, ils n’ont que quelques dizaines de mètres à parcourir à pied entre le parking et le magasin où ils ont leurs habitudes. Encore quelques semaines de perturbations et le village présentera bientôt son nouveau look.