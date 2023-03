Escandolières. L’Amicale des aînés a fait son programme

L’assemblée générale de l’amicale s’est tenue récemment à la salle des fêtes. Après le bilan 2022, les activités pour 2023 ont ainsi été établies. Courant mai : goûter aux fraises ; juin : repas au restaurant ; septembre : sortie avec le bateau d’Olt à Flagnac ; novembre : estofinade ; décembre : repas annuel à l’Étape Méridienne.

Chaque lundi, à 14 heures, à la salle des fêtes : séances de gymnastique et un vendredi après-midi sur deux, des activités ludiques comme la belote, des petites balades, des jeux de société… sont programmées.

"Ces après-midissont prévues pour créer un lien social. Ils sont ouverts à tous, adhérents ou non adhérents de la commune et hors commune", ont précisé les membres du bureau. Le renouvellement du bureau a eu lieu. L’après-midi était animée par l’Escloupeto et s’est terminée par un goûter.