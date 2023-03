Comps-la-Grand-Ville. Les aides à domicile à l’honneur

Lors du Forum de Nantes qui s’est déroulé les 17 et 18 novembre 2022, Jean-Christophe Combe, Ministre des Solidarités, de l’Autonomie et des personnes handicapées a annoncé la mise en place d’une Journée nationale des aides à domicile le 17 mars. Mme Vernhes, présidente Comps-Salmiech, a répondu favorablement et proposé une soirée à la fois informative et festive qui, du reste, a été très appréciée par la dizaine d’aides à domicile présentes. Il faut ajouter que l’ADMR national a renforcé son organisation administrative pour venir en aide aux associations. Un GR (Groupement d’employeurs) a donc été mis en place : Noémie Bony, habitant actuellement sur la commune, a été nommée responsable de Territoire sur les secteurs Ségala-Lévézou et une partie du Tarn. Noémie explique "Mes missions dans toutes ces associations et donc entre autres celle de Comps Salmiech, sont spécifiques au recrutement, à la mise en place de projets. Ces missions évolueront au fil du temps. Mes motivations dans ce poste sont les aides que l’on peut apporter aux associations locales à différents niveaux (RH, recrutement, mise en place de procédure, ….).". On peut joindre l’ADMR Salmiech Comps sur son e-mail :

salmiech@fede12.admr.org