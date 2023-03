Le Monastère. La rénovation énergétique, grande priorité du conseil municipal

Réuni dernièrement, en présence de Mme Émilie Saules Le Bars et M. Serge Julien, conseillers départementaux, le conseil municipal de la commune a adopté à l’unanimité le budget 2023.

Le vote a été précédé de la présentation du compte administratif 2022 qui retrace le bilan de fonctionnement et d’investissements de l’année.

Christophe Forestier, adjoint aux finances, a souligné le fait "qu’en cette période d’inflation, et notamment des coûts de l’énergie, l’année écoulée a vu les dépenses de fonctionnement contenues, permettant ainsi d’atteindre les objectifs fixés en termes d’investissements".

Les grandes lignes du budget primitif de 2023 ont ensuite été exposées. Le maire, Jacques Montoya, a souligné que ce budget traduisait "la volonté d’engager la commune vers une rénovation énergétique globale des installations communales, non seulement parce que c’est une obligation financière mais aussi une obligation morale". Ainsi, près de 400 000 € ont été fléchés sur la rénovation des chauffages et éclairages de la salle polyvalente, celle des vestiaires et du stade du foot, de la chaudière du centre social ainsi que de l’éclairage public.

Au nombre des investissements prioritaires, une somme de 50 000 € s’avère nécessaire pour rénover les salles de classe, suite aux lourds travaux de restructuration de l’école. Une autre somme a également été dégagée pour mettre à l’étude l’extension du cimetière de Randeynes.

La réunion s’est achevée par des échanges au sujet du déménagement éventuel du centre technique municipal. Un estimatif des travaux ayant été demandé à un architecte. Le coût annoncé allant au-delà des possibilités financières de la commune, les études seront prolongées pour revoir le projet dans son dimensionnement. Côté recettes, le budget 2023 s’équilibre sans augmentation de la part communale des taux de taxes et impôts.