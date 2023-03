Orange, Free, Bouygues ou SFR : quel est l'opérateur qui enregistre le plus de pannes dans votre département ?

ZoneADSL publie la liste des opérateurs de téléphonie qui sont le plus souvent en panne. On découvre les chiffres en Aveyron et en Occitanie.

En 2022, près de 2 646 signalements de pannes internet et téléphone portable ont été répertoriés en Aveyron. Ce chiffre émane de ZoneADSL, qui, chaque mois, aide chaque mois 2 millions de consommateurs à profiter de la meilleure offre et à trouver le réseau le plus performant, sur le mobile et le fixe.

L'Occitanie, la région qui a le plus de signalements

Cet outil de détection de pannes est totalement gratuit et permet à ses utilisateurs de vérifier en temps réel s'ils sont victimes d'une panne de réseau. En 2022, plus de 6 millions d’utilisateurs ont eu recours au comparateur de forfaits mobiles et de box internet.

Qu'en est-il en Aveyron et plus largement en Occitanie ? Selon ZoneADSL, l'Occitanie est l'une des régions qui a obtenu le plus de pannes en France avec 74 595 signalements en 2022. 56 879 d'entre eux proviennent du réseau fixe et que 17 716 du réseau mobile.

Voici le détail des pannes par opérateur et technologie : fibre, ADSL et mobile. Document - ZoneADSL

Le plus de pannes : Haute-Garonne, Hérault et P.-O

Tout opérateur confondu (Orange, Bouygues, SFR, Free), les trois départements qui enregistrent le plus de signalements sont la Haute-Garonne avec 20 957 signalements, l'Hérault (13 810) et les Pyrénées-Orientales (8 704).

L'Aveyron dans le milieu de tableau

En quatrième position, on retrouve le Gard (8 252). Suvi du Tarn (7 120), de l'Aude (3 854), de l'Aveyron (2 646), du Gers (2 637), du Tarn-et-Garonne ( 2 020) et des Hautes-Pyrénées (1 538).

Le moins de pannes

Ce sont les départements de l'Ariège (1 500), de la Lot (1 237) et de la Lozère (320) qui comptabilisent le moins de signalements de pannes.

Free et SFR sont les moins bien notés en Occitanie. Document - ZoneADSL

Fibre : le bonnet d'âne pour SFR en Occitanie

Au niveau régional, toujours selon ZoneAdsl, c'est SFR qui compte le plus de signalements de pannes, avec près de 15 000 détections en 2022 pour ce qui concerne la fibre.

Mobiles : Free, le mauvais élève

En revanche, Free garde sur le plan régional, la première place pour les pannes mobiles. Bouygues Télécom et Orange ont quant à eux reçu le moins de signalements (13,49 et 14,31 %).

Selon ZoneADSL, en Aveyron, l’opérateur qui a obtenu le plus de signalements de pannes est Free avec un total de 1 367. Il représente à lui seul plus de 51 % des signalements du département sur l’année 2022.

Bouygues et Orange, les bons élèves