Comment les lieux festifs peuvent devenir des endroits plus sûrs pour les femmes

(ETX Daily Up) - Six Françaises sur dix déclarent avoir déjà été victimes de harcèlement ou d’agression sexuelle dans des établissements festifs, selon l'association Consentis. Pour s'assurer que les femmes se sentent en sécurité dans les milieux nocturnes et faire des discothèques des endroits plus sûrs, des initiatives ont été lancées, en France et en Europe.

La sécurité dans les boîtes de nuit devient de plus en plus un enjeu important à prendre en compte, tout particulièrement pour les femmes. Pendant plusieurs mois de 2022, des centaines de personnes ont été victimes d'attaques par "piqûres" dans des lieux festifs, entrainant comme symptômes des maux de tête, voire des évanouissements. Avant cela, c'était le mouvement "Balance ton bar" qui avait émergé sur les réseaux sociaux à la suite de plusieurs victimes droguées à leur insu, là encore dans des établissements comparables, avec du GHB, aussi appelé "drogue du violeur".

Une cartographie de lieux sûrs pour les femmes

C’est donc dans le but de lutter contre toutes ces formes d'agressions en milieu nocturne que la Mairie de Paris a conçu une carte des clubs "safes". Parmi les lieux répertoriés : Le Trabendo , la Flèche d’Or, qui sont signataires de la charte Fêtez Clairs ou ont participé à des formations comme celles de Consentis. Ils ont été classés parmi les clubs les plus bienveillants de la capitale, par la mairie de Paris elle-même.

Frédéric Hocquard, chargé de toutes les questions relatives à la vie nocturne et à l’économie culturelle, a établi à l’aide de son équipe une liste d’établissements dont les équipes ont été formées par diverses associations telles que Consentis, Act Right, Fêtez Clairs, ou encore le Rosa Bonheur. Ces associations françaises sont connues pour militer pour des fêtes plus sûres et inclusives. Tous ceux répertoriés sur la carte ont bénéficié de formations aidant à prévenir les violences sexuelles et sexistes, et ont également signé des chartes les engageant à respecter ses directives.

Sur la carte, tous les établissements signataires de la charte de Fêtez Clairs sont représentés en bleu. En vert, on retrouve les clubs dont le personnel est formé par Act Right, et en violet les lieux qui ont participé aux mêmes types de formations prodigués par Consentis. Une initiative qui souhaite répondre à l’insécurité croissante des femmes dans les Boîtes de nuit. En 2021, un sondage mené par YouGov en 2021, révélait que 83 % des femmes souhaitaient une meilleure sécurité dans les boîtes de nuit. En France, comme dans d’autres pays d’Europe, de plus en plus de dispositifs veulent remédier à ce problème.

Des dispositifs de sécurité pour les femmes

Par exemple, depuis 2014, une initiative nommée "Good Night Out" au Royaume-Uni aide les discothèques à répondre et à prévenir les violences sexuelles à l’encontre des femmes. C’est aussi cette même organisation qui a crée la toute première politique d’anti-harcèlement sexuel dans les boîtes de nuit. Good Night Out propose à des discothèques des accréditations accompagnées de formations du personnel et des responsables de la sécurité. Actuellement, Good Night Out a formé 192 organisations. Dans un autre domaine, Safer Streets for Women, a été lancée depuis 2021 par le commissariat de police de Northumbria pour aider davantage à assurer la sécurité des femmes lorsqu'elles sortent dans les bars, les clubs et se promènent dans les espaces publics la nuit.La campagne, en partenariat avec l’association Fun without Fear, est en réponse au viol et à la mort de Sarah Everard la même année. Le programme inclut des patrouilles de police nocturnes fréquentes ainsi que des campagnes de sensibilisation auprès des habitants du quartier. La présidente de Fun Without Fear, Kim McGuinness explique sa motivation sur son site : "Les femmes ont le droit de se sentir en sécurité quoi qu’elles fassent, qu’elles soient sur la piste de danse ou lorsqu’elles rentrent du travail".

Discothèques exclusivement réservées aux femmes

D’autres initiatives ont plutôt décidé de réserver des discothèques exclusivement aux femmes. Depuis 2022, une discothèque de Dublin, The Girls Room, a décidé d’ accueillir uniquement des femmes, ainsi que des personnes non-binaires. Toute l'équipe derrière The Girl's Room est composée de femmes, que ce soit les promoteurs, les graphistes, les DJ et les photographes. "J’ai eu l’idée initialement à la suite de multiples incidents concernant la sécurité des femmes dans la vie nocturne et la vie quotidienne en Irlande, expliquait Meg Bergin, fondatrice et organisatrice de The Girl’s Room au Irish Mirror l'été dernier.