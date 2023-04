Aménagement d’un rond-point entre Druelle et Rodez : six mois de travaux dès lundi

De longs travaux qui devraient entraîner des perturbations de la circulation.

À partir de lundi 3 avril 2023, des ralentissements sont à prévoir sur la RD994, entre Rodez et Druelle. Menée conjointement par le Département et Rodez agglomération, l’intervention permettra l’aménagement d’un giratoire au niveau du carrefour Saint-Joseph dans le but de "sécuriser les flux routiers", selon le conseil départemental.

Ce projet intègre la création d’une piste cyclable afin de favoriser les mobilités douces entre Rodez et Druelle. Les travaux débuteront lundi 3 avril et prendront fin au mois de septembre, le coût des travaux est estimé à 950 000 €.

Interruption totale ou partielle de la circulation

Comme le précise par ailleurs le Département, "les travaux seront réalisés majoritairement sous circulation, certaines phases vont toutefois nécessiter une interruption partielle ou totale de la circulation".

De plus : "les accès riverains et aux commerces pourront être perturbés par la réalisation des travaux, mais seront maintenus pendant toute la durée des travaux".