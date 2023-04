Sébazac-Concourès. Le conflit israélo-palestinien par l’humour

Le comédien Michel Benizri sera, ce jeudi 6 avril, sur la scène de La Doline, à Sébazac, pour présenter son spectacle "Moi, Français Juif Arabe, comment j’ai démissionné du sionisme". Il se produira à l’invitation des associations Mouvement pour une alternative non-violente (Man), Ligue des droits de l’Homme, comité catholique contre la faim et pour le développement, l’association pour la taxation des transactions financières et pour l’action citoyenne (Attac) et Le Philistin. Une occasion de "porter une autre vision sur le conflit israélo-palestinien", entre "expérience personnelle et géopolitique", le tout "avec humour", résume Marguerite Puech, du Mouvement pour une alternative non-violente.

Concernant le conflit israélo-palestinien, les organisateurs s’élèvent contre la "répression" envers le peuple palestinien, avec notamment la "démolition de maisons" et "l’impossibilité pour les déplacés suite à la partition de 1947 de revenir sur leurs terres". Une situation "tendue, dramatique et intolérable" selon eux que la conférence "gesticulée" permettra de dédramatiser par le prisme de l’humour. La conférence débutera à 20 h 15 et sera suivie d’un débat. L’ouverture est fixée pour déguster des produits palestiniens proposés par "Le Philistin", qui offrira une boisson à l’issue de la conférence. Cette même "conférence gesticulée" sera proposée le lendemain vendredi 7 avril à Millau.