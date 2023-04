Decazeville. "Soffi Soudages" : passion et expertise de la soudure

On retrouve tout ce qui a trait à la soudure, à l’enseigne montbazinoise "Soffi Soudage".

J’avais tourné le dos à ma passion pour vivre d’autres expériences professionnelles, mais tôt ou tard, je savais que j’y reviendrai, et aujourd’hui, avec la création sur Montbazens de ma société Soffi Soudage, je suis dans mon élément", assure Anthony Fiamazzo, le créateur de Soffi Soudage.

Quel est votre parcours ?

Au niveau étude, j’ai obtenu un BEP chaudronnerie et un BAC STI structure métallique au lycée la découverte de Decazeville.

J’ai ensuite poursuivi mon cursus scolaire par un BTS technico commercial.

Les techniques de vente vous intéressent ?

Oui on peut dire cela, mais initialement, je considérais que cela pouvait me servir dans mon futur professionnel.

Quel a été justement votre parcours professionnel ?

J’ai commencé ma carrière à MTI, spécialisée dans la chaudronnerie lourde, et j’y suis resté 2 ans. Puis j’ai travaillé, 7 ans durant, dans mon domaine de prédilection, la soudure, chez un spécialiste du matériel spécifique à la soudure. Puis j’ai bifurqué vers le bâtiment, en intégrant Gédimat pendant 6 ans, avant de prendre la décision de revenir à la soudure en volant, à 35 ans, de mes propres ailes avec ma société Soffi Soudage installée dans un local de 150 m2, que nous sommes en train d’aménager, aux Glandolières à Montbazens. J’ai embauché une personne ce qui me permet d’assurer les démonstrations du matériel que je vends, et la mise en route des machines.

Quel type de matériel vendez-vous ?

Tout ce qui a trait à la soudure. Fil à soudure, électrodes, baguettes, poste à souder, abrasifs, tables à souder… Équipement de protection individuelle, gants, masques, lunettes, et du matériel électroportatif, perceuses, visseuses, meuleuses, du matériel flamme entre autres chalumeaux et bouteilles de gaz. Bref, c’est assez vaste comme proposition de vente et tout est enregistré sur un catalogue mis à la disposition de la clientèle sur le site www.soffi-soudage.fr

Qui visez-vous comme clientèle ?

Tout le monde, les professionnels bien sûr, mais aussi les particuliers. Pour terminer, j’ajoute que je fais également de la location du matériel de soudure, j’assure les réparations et je propose à la vente des postes d’occasion.

Contact : 06 38 64 32 73.

