Un contrat de prévention et de sécurité signé dans le VIe arrondissement de Paris

L'ambition du document est de sécuriser davantage le secteur et protéger les personnes les plus vulnérables.

Un Comité d’initiative et de consultation d’arrondissement (CICA) s’est tenu dernièrement, réunissant des élus du VIe arrondissement, la police municipale et le commissaire adjoint des Ve et VIe arrondissements, l’occasion de faire le point sur la mise en action du Contrat de Prévention et de Sécurité.

« Nous avons voulu rapidement donner une suite logique à la signature de ce contrat qui a donné lieu à de nombreuses réunions et des groupes de travail en présence des représentants des forces vives du VIe arrondissement, des établissements scolaires publics et privés, des associations, des hôteliers, des restaurateurs et des commerçants. » a rappelé en préambule le maire. Ce contrat recouvre plusieurs champs d'intervention.

Incivilités et nuisances

Afin de faire diminuer d'ailleurs les nuisances sonores sur l’espace public, deux « méduses », des dispositifs qui sont des capteurs permettant de déceler le bruit et son origine, ont été installés, ainsi que deux caméras de vidéo protection supplémentaires. Elles s’ajoutent aux 40 caméras déjà présentes dans l’arrondissement.

Sécurité routière

Les policiers municipaux interviennent chaque semaine pour verbaliser les conducteurs de trottinettes et de deux roues qui ne respectent pas les feux rouges et portent des oreillettes, risquant de blesser gravement les piétons qui traversent, écoliers et seniors notamment.

Établissements scolaires

Les abords des écoles primaires et maternelles sont sécurisés aux heures d’entrée et de sortie, par des vacataires et des policiers municipaux, qui surveillent également les parcs et jardins. Des personnes retraitées et les étudiants qui le souhaitent peuvent candidater à ces postes.

Jeunesse

Face à la délinquance de mineurs isolés, il convient d’identifier les réseaux de traite d’êtres humains dont ils sont victimes et de les placer dans des structures d’accueil. Afin de réduire la récidive des mineurs et des jeunes majeurs, des mesures de travaux d’intérêt général peuvent être mises en œuvre.

Sécurité des seniors

Qu’il s’agisse des atteintes aux personnes (violences, séquestrations) ou aux biens (abus de faiblesse, escroqueries, vols à la fausse qualité), l’âge est un facteur aggravant pour les victimes. La lutte contre les cambriolages est une priorité des acteurs de la sécurité. Ainsi des réunions d’information auprès des gardiens d’immeubles et des syndics de copropriétés seront proposées tandis que des actions de sensibilisation seront organisées en direction des personnes âgées.

Vols et cambriolages

En plus des actions de prévention de communication, des opérations conjointes des polices nationale et municipale sont conduites pour lutter contre les réseaux de pickpocket. L'arrondissement est la cible d’une proportion importante de cambriolages, qu’il s’agisse d’appartements ou de commerces. Des conseils seront communiqués afin de diminuer ces risques.

Mendicité et veille sociale

Une fois repérées, les personnes à la rue peuvent bénéficier d’une prise en charge sociale et sanitaire, en lien avec le Samu social et les différentes associations réalisant des maraudes. Les forces de sécurité travaillent quant à elles à la prévention des formes de mendicité prohibées, liées à des réseaux criminels.