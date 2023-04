Saint-Symphorien-de-Thénières. Une première sortie gourmande et instructive pour le club des aînés

Le programme des sorties du club des Ainés de Thénières à la Truyère démarrait ce mardi 28 mars par un premier repas pris en commun avec le club des Séniors de la Viadène au "Petit Creux" à Curières ; environ 80 personnes faisaient honneur au menu proposé.

Après l’élocution de son mot d’accueil, Lulu Besombes, nouvelle présidente, présentait les autres personnes du nouveau bureau : Paul Tarral vice-président, Elisabeth Batut trésorière, Hélène Bellec trésorière adjointe, Yvette Rispal secrétaire et Christian Roux secrétaire adjoint.

Dates à retenir

Suite à l’assemblée générale de Génération Mouvement, quelques dates sont précisées : le 4 avril, concours départemental de belote à Flavin ; le 1er juin, concours départemental de pétanque à Aguessac ; le 27 juin, fête de l’amitié sur le Larzac ; du 13 au 20 octobre voyage en Crête.

Suite au repas, et pour ceux qui le souhaitaient, un déplacement s’effectuait à Anglars-du-Cayrol pour une visite de l’église, de la reconstitution de l’école (au-dessus de l’église) et du musée des ardoisières richement doté.

Une reconstitution de chantier, d’une galerie et de nombreux outils étaient présentés : félicitations aux bénévoles et à l’association qui restaure et sauvegarde la mémoire de ce patrimoine.

Notre guide du jour, passionné et passionnant faisait renaître la rude vie de ces artisans (et artistes au vu des différentes toitures) et suscitait des souvenirs chez beaucoup d’entre nous.