Météo : après un week-end mitigé, ce premier lundi d'avril sera bien plus joyeux à Rodez et en Aveyron

Le premier week-end d'avril s'est montré plutôt mitigé dans le ciel ruthénois et aveyronnais. Bonne nouvelle : la météo réservera une belle journée de lundi.

Malgré l'arrivée du printemps depuis quasiment deux semaines, la météo n'a pas fait de cadeaux, pour ce premier week-end d'avril. Elle sera bien plus clémente pour ce lundi, à Rodez et en Aveyron.

Belles éclaircies au Piton

Ce lundi ruthénois sera de bonne facture, avec des éclaircies au rendez-vous dès le matin. Le soleil fera de très belles percées. Le thermomètre grimpera jusqu'à 11 degrés au plus fort de la journée. Un vent de l'ordre de 20 km/h soufflera aussi sur le Piton.

De belles éclaircies viendront animer Rodez, ce lundi 3 avril 2023. Météo France - Capture d'écran

Et en Aveyron ?

Au niveau départemental, la météo sera aussi clémente. Si Laguiole restera sous les nuages, le reste de l'Aveyron vivra un lundi semblable à celui de Rodez.

C'est à Espalion qu'il fera le plus doux (14°C). Météo France prévoit 13°C à Entraygues-sur-Truyère, Villefranche-de-Rouergue et Saint-Affrique, et 12°C à Millau et Nant.