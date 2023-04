Energies renouvelables : le préfet de l'Aveyron lance une vaste concertation

Charles Giusti, préfet, a réuni dernièrement élus, acteurs économiques, associations et citoyens pour réfléchir à l’avenir énergétique du département.

"L’avenir énergétique se décide maintenant : quels enjeux et quelles perspectives en Aveyron ?" Telle était la question posée par les services de l’État sous la forme d’ateliers à quelque 160 personnes issues d’associations de protection, de promoteurs, élus et citoyens pour plancher sur le sujet, à la salle d’animation de Luc.

Énergies éoliennes, photovoltaïques, méthanisation, et bois ont été abordés par filière pour lever les freins au développement, ouvrir les opportunités et améliorer l’acceptabilité locale. Sur ce dernier point, la loi 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, permet justement d’impliquer le local pour définir les zones propices à ce développement. "Un intéressement du local pour avoir une contrepartie est aussi envisagé", a précisé Anne Calmet, directrice adjointe à la Direction départementale des territoires (DDT).

Développement mesuré

Une concertation qui vise un développement mesuré des énergies renouvelables, sachant que l’Aveyron "n’est pas en retard, au contraire, et bien placé avec un potentiel intéressant." Chiffres à l’appui : l’Aveyron produit plus qu’il ne consomme d’énergie avec 54,1 % de la part des énergies renouvelables. Reste que faire sa part ne suffit pas. "Le réchauffement climatique ne s’arrête pas à la frontière et il est aussi question de la souveraineté énergétique", a rappelé Anne Calmet. Des objectifs déjà annoncés avec une baisse de 55 % des émissions de gaz à effet de serre d’ici 2030 et la neutralité carbone en 2050.

Faire accepter à la société la nécessité de cette évolution, tel est le premier enjeu. "Établir un dialogue et écouter les sensibilités, les choses ont été dites dans un climat bienveillant", s’est réjouie Anne Calmet. Et d’ajouter : "Les points de vigilance ont été énoncés. Garder la mesure pour préserver les paysages, pas de grandes installations pour avoir le moins d’impacts sur les terres agricoles."

D’autant, qu’avant même de développer des projets, le problème se pose sur le réseau électrique "actuellement saturé". Pour cette raison, le programme S3REnR Occitanie prévoit d’accueillir 6 800 MW d’énergies renouvelables supplémentaires sur le réseau électrique d’ici 2030. "Le comité régional de l’énergie va être créé d’ici la fin du premier semestre ce qui permettra de connaître les objectifs", conclut-elle.