Hausse de la dotation globale de fonctionnement : quel est le montant touché par les communes de l'Aveyron ?

Les fonds répartis ont été revus à la hausse pour les communes rurales les plus fragiles, voici combien touche l'Aveyron en 2023.

La répartition de la dotation globale de fonctionnement (DGF) a bénéficié d'une hausse de 320 millions d'euros, prévue par la loi de finances, ce qui permet en 2023 une hausse des fonds accordés à 95,8 % des communes de l'Aveyron. Cette augmentation des aides concerne également 78 % des intercommunalités du département, informe la préfecture de l'Aveyron.

La hausse est "inédite depuis 13 ans", et "fait preuve d'une volonté d'aider les collectivités à faire face à l'inflation et à poursuivre leurs missions essentielles de service public". Quelques baisses de dotation ont été constatées mais auraient été "limitées" : "seulement 2,5 % des communes de l'Aveyron qui sont confrontées à une baisse de DGF en 2023 le sont pour un montant représentant plus de 2 % de leurs recettes de fonctionnement".

Combien touchent les communes aveyronnaises ?

Pour les communes de l'Aveyron, le montant total alloué est de 66 753 438 euros. L'ensemble des communes peuvent être trouvées sur dotations-dgcl.interieur.gouv.fr. Voici ce qu'ont reçu les principales villes aveyronnaises :

Millau : 3 892 905 euros

Rodez : 3 892 905 euros

Saint-Affrique : 2 657 227 euros

Sévérac-le-Château : 2 065 677 euros

Villefranche-de-Rouergue : 1 794 034 euros

Decazeville : 1 223 642 euros

Espalion : 969 725 euros

Baraqueville : 743 746 euros

Nant : 606 883 euros

Réquista : 449 366 euros

Belmont-sur-Rance : 425 248 euros

Entraygues-sur-Truyère : 291 562 euros

Laguiole : 267 619 euros

Voici les montants pour les communautés de communes aveyronnaises :

Rodez Agglomération : 5 956 021 euros

Millau Grands Causses : 2 153 090 euros

Ouest Aveyron Communauté : 1 765 378 euros

Pays Ségali Communauté : 1 180 007 euros

Saint-Affricain, Roquefort, Sept Vallons : 1 087 922 euros

Comtal, Lot et Truyère : 1 027 893 euros

Causses à l'Aubrac : 676 315 euros

Conques-Marcillac : 665 098 euros

Larzac et Vallées : 568 931 euros

Monts, Rance et Rougier : 459 908 euros

Pays Rignacois : 380 893 euros

Aveyron Bas Ségala Viaur : 342 184 euros

Réquistanais : 299 615 euros

Sévézou de Pareloup : 290 021 euros

Plateau de Montbazens : 182 651 euros

Pays de Salars : 177 416 euros

Muse et Raspes du Tarn : 170 283 euros

Comment est alloué le montant ?

Comme l'indique la préfecture, la DGF "reflète les dynamiques démographiques des collectivités locales et permet de tenir compte de la diversité des territoires", son montant se base donc sur "les critères de population, de richesse, de ressources et de charges".

En 2023, une hausse de répartition de 290 millions d'euros a été spécialement allouée en faveur des communes rurales, urbaines et ultramarines les plus fragiles.