Druelle Balsac. Football : encore un week-end positif

Les seniors 1 en R3 vont gagner 1 à 0 à Launaguet grâce au 14e but de Yoan Combes à la 85e et reprennent la place de leader. Les seniors 2 en D1 perdent par la plus petite des marges à Aguessac avec un but des locaux à la 60e. En challenge D5 Nutalis, vendredi soir au Bouldou, les seniors 3 infligent une "fanny" à l’équipe de Goutrens-Mayran 2, score final 13 à 0. Félicitations à cette équipe toujours invaincue. Les U17 au Bouldou s’imposent 2 à 1 contre JS Lévézou et continuent de progresser. Les U15 rentrent de Laissac avec eux aussi une belle victoire 1 à 2 et montent à la 4e place à un point du leader. Les U13 étaient toute la journée de dimanche à Luc pour les finales festival Pitch avec 32 équipes de tout le département. Dommage que toutes les conditions n’aient pas été réunies pour cette belle fête du foot. Afin de faire jouer tous les licenciés, un match amical était organisé samedi à Olemps. Les U11 avaient 2 équipes à Ségur. DFC 2 gagne 5 à 1 contre DFC 3 et 4 à 2 contre Haut Lévézou. Une autre équipe était à St-Côme-d’Olt et l’emporte 2 à 0 contre Espalion/Campuac. À signaler que les équipes 1 et 2 sont 1res de leurs poules. Les Féminines U15F/U18F équipe 1 en poule R2 Accession recevaient Sète. Après avoir concédé un penalty à la 15e et un deuxième but à la 25e, elles reviennent à 1-2 à la 35e. Score final. En lever de rideau, l’équipe 2 gagne 4 à 3 contre Villefranche-de- Rgue/Rieupeyroux et fait match nul 0 à 0 contre le SO Millau. Les Féminines U12F/U15F se rendaient au Malzieu en Lozère et reviennent avec 2 bons matchs nuls 1 à 1 contre le Malzieu et 0 à 0 contre Foot Sud Lozère.