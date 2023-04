Onet-le-Château. L’entreprise Gély poursuit son développement

Mercredi, le président de Rodez agglo, Christian Teyssèdre, Jean Philippe Keroslian et Jean Philippe Sadoul, vice-présidents, ont visité l’entreprise Gély.

Depuis plus de 30 ans, la société Gély, forte de 32 salariés (sur Cantaranne), est spécialisée en ingénierie, chaudronnerie et usinage mécanique. Après la rénovation d’un bâtiment de 500 m2 en 2021, elle continue de s’équiper avec l’arrivée d’une découpe laser, puis d’une presse plieuse dernière génération, un parc automatisé et un bras de soudure.

Ces équipements vont lui permettre de se diversifier, tout en basculant vers l’industrie 4.0. Mais pour ce faire, la construction d’un nouveau bâtiment de 1 500 m² est projetée cette année. Il lui permettra de "mettre à l’aise" le pôle chaudronnerie, de redynamiser la partie bureau, mais aussi de fabriquer des outillages destinés au montage de la fusée Ariane 6, montage qu’ils assureront eux-mêmes sur place en Guyane, à la fin de l’année… Le développement économique est une des compétences obligatoire de la collectivité Rodez agglo.

Cette dernière soutient entre autres l’immobilier d’entreprise et dans ce cadre, accompagne le nouveau projet de l’entreprise Gély, tout comme cela avait été le cas, pour la construction du premier bâtiment, pour une enveloppe globale de 97 357 €. Et la visite qui a eu lieu ce mercredi matin, en était sans aucun doute, la concrétisation par un échange très instructif entre Serge Gély et les élus, sur tous les savoir-faire et les innovations de l’entreprise.