Football : Dijon-Rodez, les clés du match

Les Ruthénois se rendent en Bourgogne, samedi 8 avril à 19 heures, pour le compte de la 30e journée de championnat.

Et si le Raf effectuait un grand pas vers le maintien ? Forts d'une série de quatre victoires, les partenaires de Rémy Boissier (13es) peuvent accroître leur avance sur les relégables à l'occasion de leur déplacement à Dijon, samedi 8 avril à 19 heures. Ils vont en effet se mesurer à un concurrent direct qui affiche une forme bien moins engageante (19e après trois défaites consécutives).

Pour cette rencontre, Didier Santini pourra de nouveau compter sur Antoine Valerio, de retour de suspension, et Eric Vandenabeele, malade une semaine plus tôt face à Quevilly (1-0). l'entraîneur aveyronnais a en revanche choisi de ne pas faire appel à Aymen Abdennour, pourtant remis d'une blessure au quadriceps. Sébastien Cibois (épaule), Joris Chougrani (tendon d'Achille), Martin Adeline (pied) et Andy Pembélé (ischios) sont en revanche toujours indisponibles.

Un nouvel entraîneur à Dijon

Côté dijonnais, la préparation de la rencontre a été mouvementée. En début de semaine, l'entraîneur Omar Daf a été démis de ses fonctions, après les mauvais résultats enregistrés par son équipe. Il a été remplacé par Pascal Dupraz, dont la mission est de redresser une situation bien mal engagée, puisque les Bourguignons comptent sept points de retard sur le premier non relégable, Pau, à huit journées de la fin.

Pour sa première dans son nouveau club, il devra composer avec les absences de Staurnin Allagbé (commotion), Adama Fofana, Roger Assalé (blessés), Ahmad Ngouyamsa (suspendu) et Didier Ndong (raisons personnelles). Le milieu Matteo Ahlinvi est en revanche de retour de suspension.

Le groupe de Rodez