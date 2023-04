Flavin. Une soirée jeux vidéo très innovante

L’Assos’flavinoise organisait récemment une soirée jeux vidéo. Deux concours, tournois Fifa 23 auquel ont participé 20 joueurs et un challenge Mario Kart avec quatre joueurs.

Cette animation était organisée dans le cadre d’une soirée familiale sympathique, pour les plus jeunes et adolescents mais les parents étaient également "acceptés". Pour l’occasion, la salle de la Voûte avait été équipée de quatre écrans et quatre consoles pour Fifa 23 et une console sur le grand écran de la Voûte. C’est une animation nouvelle pour l’Assos’flavinoise qui, si elle ne manque pas d’idées, est toujours en recherche de nouvelles.

À l’issue des jeux, deux bons d’achat de 50 € à valoir dans une enseigne de jeux vidéo ont récompensé les gagnants (un par catégorie).