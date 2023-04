Decazeville. Vite lu

Les visites avec l’office de tourisme et du thermalisme. Mercredi 12 avril, "on y va en bus", visite du château de Pagax, à Flagnac, et de la ferme des Trois marcassins, à Saint-Parthem.

Rendez-vous place Jean-Jaurès, à Cransac, inscriptions jusqu’à la veille au 05 65 63 06 80. Jeudi 13 avril, à 15 heures, visite guidée de la Montagne qui brûle à Cransac. Réservation jusqu’à la veille au 05 65 43 18 36.

Les rendez-vous du centre social de Decazeville communauté. - Le 12 avril : atelier cuisine de 15 heures à 17 heures au Centre social à Decazeville (place Cabrol). - Le 19 avril : chasse aux œufs avec le Secours Populaire à La Découverte à partir de 14 h 30, suivi d’un goûter.

Pour plus d’informations et autres inscriptions, telephoner au 05 65 47 96 73.

Firmi : thé dansant le 13 avril. Les Amis du musette proposent un thé dansant le jeudi 13 avril, de 14 h 30 à 19 heures, animé par Sébastien Dewez (photo ci-dessus), à la salle d’animation de Firmi. Inscriptions au 06 11 83 23 36 ou au 06 23 72 92 36.