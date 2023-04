Coubisou. Alain Bessière expose à la médiathèque

La médiathèque reçoit un nouvel artiste, Alain Bessière.

Après cinquante ans de "silence pictural", Alain Bessière a repris ses pinceaux, à Montréal chez sa fille, où les soirées d’hiver sont aussi longues que très froides. Tout est parti de ce concours de circonstances inattendu. Des fleurs, des animaux, des visages, une imagination enfin retrouvée et l’envie de dessiner et de peindre enfin revenue… Au départ, ses premières esquisses seront des aquarelles.

De retour du Canada, il poursuivit son œuvre et, depuis, il n’a plus cessé de peindre. La passion était revenue et ne l’a plus quittée. Alain Bessière a alors abandonné l’aquarelle au profit de l’acrylique et des grands formats. Ses tableaux sont le fruit de son observation et de son imagination. Il revendique l’abstraction cependant, une abstraction toutefois nourrie par des réalités qu’il sait faire exploser.

Alain Bessière et la médiathèque invitent au voyage, à l’évasion et au rêve en découvrant les peintures. N’hésitez pas à pousser la porte de la médiathèque ouverte le mardi de 9 heures à 12 heures, le mercredi et le samedi de 14 heures à 17 heures.