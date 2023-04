Rodez. Athlétisme : les lanceurs ruthénois en évidence à Saint-Affrique

La 3e étape du challenge organisé par le conseil départemental avait lieu en ce samedi ensoleillé de Pâques, à Saint-Affrique. La participation des lanceurs n’a pas été des plus importante, conséquence sûrement de ce long week-end qui aura amené les gens à prendre un petit air de vacances. Mais l’événement aura eu le mérite de faire concourir des athlètes, toujours demandeurs de compétition.

Une petite vingtaine d’athlètes du club ont effectué ce déplacement, accompagnés par quelques dirigeants et parents qui ont donné un peu de leur temps pour venir étoffer le jury. Sur le plan des résultats, les lanceurs ruthénois présents ont réalisé des performances intéressantes avec Max Dumas (40m96 au disque junior, IR4), Fanny Garrigues (27m47 au disque junior, R5) et Anaël Loubatières (35m05 au disque cadet, R5 et 11m75 au poids cadet, R6).

Chez les plus jeunes, on relèvera les résultats en poussines d’Héloïse Bastide (8’’3 sur 50m, 19 points) et de Jade Vialaret (3m08 en longueur, 16 points). En minimes, Audrey Cavalié (21’24’’0 au 300m marche, 31 points et 6m88 au poids, 20 points), Laura Trouche (3m96 en longueur, 22 points et 17m94 au disque, 21 points), Louna Belredon (6m98 au poids, 21 points) et Mathilde Serin (6m86 en poids, 20 points) ont aussi signé des prestations significatives. Tout comme Mathias Coquin-Reynès (7m47 au poids, 24 points, 3m57 en longueur, 18 points et 8’’1 sur 50m, 18 points), chez les benjamins. La plupart de ces jeunes seront à Rodez, samedi, pour la 4e manche du challenge, qui sera aussi la 1re journée des championnats de l’Aveyron.