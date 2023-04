Aveyron : un nouveau "liadou" aux couleurs de Rodez, du Raf et du stade Paul-Lignon

La coutellerie de Marcillac a réalisé une nouvelle série limitée avec le bois des tribunes d'honneur du stade ruthénois.



"Le liadou des vignerons de Marcillac puise ses racines dans le Vallon mais il a aussi une histoire sur le piton ruthénois", témoigne Nicolas Julvé, le gérant de la coutellerie marcillacoise qui se plaît à faire un retour sur le passé en évoquant les coutelleries Bec, Lauraire et Gouzy qui fabriquaient ce couteau à Rodez durant la seconde guerre mondiale, quand le stade Paul-Lignon sortait de terre.

Au moment de la déconstruction des tribunes populaires de ce terrain de sport en 2021, Nicols Julvé récupérait une partie de ses vieux gradins pour fabriquer le "liadou Paul-Lignon", une édition limitée de 500 exemplaires qui connut un succès immédiat. En 2023, alors que la rénovation du stade se poursuit, l’entreprise marcillacoise a pu se procurer le bois des gradins de la tribune d’honneur afin de réaliser une nouvelle série exceptionnelle le "liadou Paul-Lignon 2". Son manche réalisé dans un bois chargé du souvenir des heures de gloire du sport ruthénois, ses couleurs sang & or fièrement arborés par plusieurs générations de footballeurs et de rugbymen, sa lame numérotée et gravée avec un dessin de la tribune d’honneur et son étui souple en font un couteau unique et original.

Le "liadou Paul-Lignon 2" sera exclusivement distribué dans les boutiques "Le liadou du Vallon" de Rodez et de Marcillac, sur le site officiel le-liadou.com ainsi que chez les partenaires officiels. Accompagné de son certificat d’origine garantie et de son écrin, il est disponible en précommande depuis début avril. Les livraisons débuteront à partir du mois de mai.