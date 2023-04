Biodiversité : ces actions dans le Saint-Affricain et Saint-Laurent d’Olt leur ont valu un trophée

La communauté de communes du Saint-Affricain, Roquefort, sept Vallons et la commune de Saint-Laurent d’Olt ont reçu lundi 3 avril, le trophée des territoires engagés pour la nature remis à Rodez par l’Office français de la biodiversité en Aveyron.

"Territoires engagés pour la nature". Tel est le nom du programme du ministère de la Transition écologique et des Régions, porté par l’Office français de la biodiversité (OFB). En Occitanie, ce programme propose de mener trois actions en trois ans et récompense au bout ces collectivités qui deviennent des territoires engagés pour la nature. "Le but est de mettre le pied à l’étrier pour qu’elles s’engagent, c’est un encouragement pour se lancer avec des actions concrètes", explique-t-on au service de l’OFB.

Hirondelles, pêche, haies...

La première remise des trophées en Aveyron s’est déroulée lundi 3 avril dans les locaux de l’OFB à Rodez, en présence des lauréats. On y trouve la commune de Saint-Privat-de-Vallongue en Lozère, la commune de Trèves dans le Gard, et deux territoires Aveyronnais : la communauté de communes du Saint-Affricain Roquefort, sept Vallons et la commune de Saint-Laurent d’Olt. Cette dernière était représentée par Vincent Lombard, conseiller municipal qui a énuméré les trois actions retenues : "Une action sur les hirondelles dont les effectifs ont considérablement chuté avec un inventaire, une pose de nids artificiels, un projet sur la gestion des haies et une action de sensibilisation envers les écoliers via des outils de sciences participatives avec le muséum d’histoires naturelles."

Des actions concrètes et transversales qui permettent de toucher différents publics et de tisser du lien. Ainsi, les hirondelles peuvent donner lieu à un projet qui réunit écoliers et résidents de la maison de retraite ou encore de développer le bois énergie avec une concertation entre agriculteurs par le biais de la gestion des haies.

S'adapter au changement climatique

Dans le Sud-Aveyron, Bertrand Schmitt, vice-président de la communauté de communes, a retracé les actions, à savoir un parcours santé autour de l’hôpital, des parcours pêche à Coupiac et Saint-Izaire, un circuit découverte. "Nous plantons mille arbres et arbustes pour les abeilles, la création d’une page biodiversité sur le site internet et l’obtention du label national Terre saine", précise l’élu en charge du développement durable et de la gestion des déchets. "Cette mise en musique va dans le sens du changement sociétal, à l’image de l’extinction de l’éclairage public bénéfique aussi pour des espèces. Ces actions permettent de s’adapter au changement climatique", conclut le service de l’OFB qui indique qu’en Occitanie, 21 lauréats ont été récompensés par ce trophée en 2023, 77 depuis sa création. Saint-Laurent d’Olt et la communauté de communes du Saint-Affricain Roquefort, sept Vallons intègrent ce club qui ne demande qu’à s’ouvrir.