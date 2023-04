Argences en Aubrac. On a fêté le printemps à l’école du village

Pour fêter l’arrivée du printemps, les élèves ont cherché les œufs dans le camping fraîchement rénové de Cantoin. C’est avec leur petit panier fabriqué spécialement pour l’occasion et un grand soleil qu’ils se sont rendus au camping. Pour les tout-petits, la mission était de partir à la recherche des œufs d’une seule couleur et résister à l’envie de tous les ramasser ! Pour les plus grands, le travail était un peu plus difficile… Il fallait utiliser un tableau à double entrée, décoder un parcours fléché ou encore tracer de nombreuses constructions géométriques pour savoir où se rendre pour trouver tous les œufs cachés. A tout âge, on apprend en s’amusant ! Les élèves sont à présent au nombre de 10 avec Lili et Juliette qui ont rejoint l’école durant le mois de janvier.

Courant juin, deux autres petits viendront découvrir l’école.