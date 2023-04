Onet-le-Château. À La Bonne Entente, les adhérents ont fêté Pâques, dans la plus pure tradition

Mardi dernier, c’était un après-midi "gourmand" dans la grande salle du centre social et pour cause… les adhérents de la Bonne Entente ont fêté, avec quelques jours d’avance sur le calendrier (mais quand on aime on ne compte pas !), mais dans la plus pure des traditions, Pâques.

Un moment convivial ou les poules, œufs et autres délices en chocolat ont été cassés, avec un plaisir non dissimulé par le "maître du marteau" (n’est ce pas José ?). Une coutume incontournable pour le club, avant de passer à une méga dégustation, appréciée de tous. Cela ne les a pas empêchés pour autant, de partager dans la foulée, le tout aussi traditionnel goûter !

Pour info, exceptionnellement, en raison des vacances scolaires, les danseurs se retrouveront à la salle Valières, jeudi 4 mai.

Quant aux prochains temps forts, ce sera le 25 mai pour un voyage à Béziers avec balade sur le canal du Midi et découverte de Béziers en petit train et le 27 juin pour la fête de fin de saison avec un goûter festif, dans une ambiance musicale assurée par un orchestre.