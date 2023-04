Popularisée dans les années 60, la mini-jupe impose à nouveau son style

(ETX Daily Up) - Décédée ce jeudi 13 avril à l'âge de 93 ans, la couturière britannique Mary Quant est la première à avoir dévoilé les gambettes de ces dames en ôtant quelques centimètres à leurs jupes. Six décennies après sa naissance dans une boutique de King’s Road, la mini-jupe fait un retour remarqué dans la mode, dans une version encore raccourcie, symbole d'émancipation et de liberté.

Décennie cruciale pour l'émancipation des femmes, les sixties ont révolutionné les codes de la mode féminine avec des vêtements plus courts, des accessoires surdimensionnés, des couleurs plus pop que jamais, et l'émergence de créateurs qui ont marqué l'histoire de la mode et du prêt-à-porter. Mary Quant fait incontestablement partie de cette génération qui a contribué à bouleverser la mode, ne serait-ce parce qu'elle est parvenue à populariser la mini-jupe, l'icône absolue de la libération et de l'émancipation du corps des femmes.

Et si certains ne s'accordent toujours pas sur l'inventeur de cette pièce emblématique du dressing féminin - André Courrèges, Mary Quant, Lucien David Langman ? - c'est bel et bien la couturière britannique qui a contribué à la démocratiser, et pour longtemps. Pas moins de six décennies après sa naissance, et alors que Mary Quant vient de s'éteindre, la mini-jupe refait surface, et impose à nouveau son style dans la garde-robe de ces dames.

Un revival signé Miu Miu

La mini-jupe a traversé le temps sans jamais perdre une ride, sur les courts de tennis bien sûr, mais aussi dans la mode. Les années 2000 l'ont tout particulièrement mise sous le feu des projecteurs sous la houlette de chanteuses comme Britney Spears ou Christina Aguilera, avant qu'elle se fasse plus discrète. Sans jamais tomber aux oubliettes, la mini-jupe a été délaissée au profit de modèles plus longs, de shorts, et de pantalons de toutes sortes… jusqu'à l'automne 2021. Au sortir de la pandémie, période marquée par une mode (beaucoup) plus décontractée, la maison Miu Miu se distingue en faisant renaître cette icône des sixties sur ses podiums. Il n'en a pas fallu plus pour raviver l'engouement autour de la mini-jupe, et voir émerger de nouvelles déclinaisons toutes plus courtes les unes que les autres.

A ce petit jeu, la marque Diesel a frappé très fort lors de son défilé automne-hiver 2022, en dévoilant, plus encore que de simples mini-jupes, de larges ceintures. De façon très ingénieuse, et audacieuse, celles-ci se métamorphosaient alors en un clin d'œil en de micro-jupes ultra stylées, qui n'ont pas mis longtemps à séduire les générations les plus jeunes. Et nombreuses sont les maisons de luxe et de prêt-à-porter qui ont suivi le mouvement, de Versace à Coperni en passant par Balmain et Dior. Largement de quoi redorer le blason de cet incontournable du dressing de la femme - et depuis peu de l'homme.

Un vêtement intemporel

Le phénomène est tel qu'en février 2022, le site spécialisé Fashionista révélait que "la demande de mini-jupes n'a[vait] jamais été aussi forte depuis trois ans", expliquant que la micro-version de la maison Miu Miu avait généré près de 900 recherches par jour en une semaine. Deux mois plus tard, la tendance se confirmait avec des données publiées par la plateforme de marketing d'influence LTK, faisant état d'une hausse de 200% des recherches pour la mini-jupe. Et rien ne semble désormais arrêter cet intemporel. Sur TikTok, le hashtag #miniskirt, qui lève le voile sur une multitude de tutoriels pour la porter avec style, a généré quelque 600 millions de vues.

Il suffit de regarder les collections de l'automne-hiver 2023 pour s'apercevoir que le phénomène n'est pas près de s'essouffler. Germanier, Cormio, Valentino, Prada, Heron Preston, ou encore JW Anderson, pour ne citer qu'elles, comptent parmi les maisons qui ont érigé la mini-jupe au sommet des tendances de la saison. Une chose que la disparition de Mary Quant devrait renforcer dans les semaines à venir.