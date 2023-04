Villefranche-de-Rouergue. Une grande tombola à l’occasion du festival de la Saint-Jean

Le comité des fêtes de Villefranche de Rouergue innove cette année en organisant une grande tombola à l’occasion du Festival de la Saint-Jean (5€, 5 tickets, 5 chances de gagner !) avec de jolis lots à la clé: le 1er , un vélo électrique- le second, un voyage pour 2 personnes- le 3ème un vol en Montgolfière-le 4ème, 100 € de Basti ‘KDO ainsi que de nombreux bons d’achat et cadeaux dans les commerces de la Bastide. Jusqu’ à fin juin, les bénévoles du CFVR seront présent.es pour vendre les tickets tous les samedis de 15h30 à 17h30 au local Basti’KDO, 3 Arcades du Consulat, aimablement mis à disposition par Ouest Aveyron Communauté . Les membres du CFVR seront également sur le marché du jeudi.N’hésitez pas à venir les rencontrer! Résultats du tirage au sort à partir du 1er juillet dans la presse locale , sur les réseaux sociaux et au local Basti’ KDO.