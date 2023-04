Onet-le-Château. La commune préserve ses marges de manœuvre pour mener à bien ses projets

Après avoir souhaité la bienvenue à Benjamin Gourdon, qui occupe le poste de conseiller municipal laissé vacant par Cindy Bare, démissionnaire pour raison professionnelle, 29 délibérations étaient à l’ordre du jour de la séance du conseil municipal qui s’est déroulée ce jeudi à la MDA. Outre celles relatives aux chantiers de rénovation énergétique (notre édition d’hier), les principales délibérations concernaient le compte administratif 2022. Ce bilan de l’exercice écoulé (qui recense la réalité des dépenses et recettes de la commune) a été adopté, sans les voix des élus de l’opposition, qui se sont abstenus. On retiendra :

En fonctionnement : Les recettes de fonctionnement s’élèvent au total à 14,3 M€ (13,7 M€ en 2021), en légère hausse de +1,9 %, en dépit d’une baisse continue de la DGF versée par l’État, en diminution de 46,3 % par rapport à 2021.

Les charges de fonctionnement restent maîtrisées malgré une hausse importante du coût des énergies, des matières premières ainsi qu’une augmentation des frais d’entretien et de maintenance.

Les charges de personnel représentent 56,6 % des dépenses réelles de fonctionnement, bien en deçà de la moyenne des communes de même strate (61 %).

En 2022, les associations castonétoises ont continué de bénéficier d’un soutien financier volontariste de la commune. À ce titre, les activités sociales du CCAS ont bénéficié d’un soutien renforcé, avec le versement d’une subvention en augmentation de 59 K€.

En investissement : En 2022, les investissements s’élèvent à 4,10 M€. Ces opérations ont été financées sans aucun recours à l’emprunt. Cela a notamment permis de financer les travaux de la nouvelle crèche, de solder les coûts d’extension de la maison de santé, de finaliser le quercetum sur la colline de Saint-Maime, de lancer la première tranche de travaux de l’Hôtel de ville (sécurisation), de réaliser les études pour la création de la salle d’animations d’Onet-village, de poursuivre le déploiement de la vidéo-protection, de continuer à entretenir le patrimoine communal ainsi que la voirie, de construire la piste de pumptrack, d’investir dans la rénovation énergétique et de moderniser l’éclairage public.

En conclusion, la capacité de désendettement de la commune demeure très favorable (3,24 années) et la commune reste nettement moins endettée que la moyenne des communes comparables.

Les autres points

- Dans le cadre du projet de nouvel Ehpad, mené conjointement avec le Conseil départemental, l’ARS et l’Udsma, une convention de financement entre ces différents partenaires va permettre de lancer une mission d’assistance par un cabinet spécialisé. L’objectif est d’inscrire ce projet dans la philosophie d’un "Ehpad de demain", innovant et pionnier dans le département, qui sera implanté en lieu et place de l’ancienne salle des fêtes.

- Concernant les circulations douces et afin d’apporter une cohérence territoriale de la commune, quatre nouveaux secteurs sont en cours de réalisation ou d’études : une liaison entre le site de la pumptrack et le lycée La Roque, entre l’agri-campus et le giratoire de La Roque, entre les ronds-points de La Roque et Saint-Marc et une dernière entre le secteur de Saint-Marc et des Balquières.

Le prochain conseil municipal aura lieu le jeudi 6 juillet à 19 heures à la Maison des Associations.